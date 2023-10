L'eruzione di Taupō di u 232 hè finalmente datata: nova evidenza truvata in u ghjacciu antarticu

U lavu Taupō, u più grande lavu d'acqua dolce in Oceania, hè situatu in u centru di l'Isula di u Nordu di a Nova Zelanda. Stu massivu corpu d'acqua hè in realtà un lavu di caldera, chì occupa una depressione cum'è un calderone chì hè stata furmata dopu chì una eruzione vulcanica hà purtatu à u svuotamentu di una camera di magma.

U supervulcanu Taupō hà una storia di eruzioni viulenti. A supereruzione più recente, cunnisciuta cum'è a supereruzione di Ōruanui, hè accaduta circa 25,500 anni fà. Cupria tutta l'Isula di u Nordu in strati grossi di frassini è rocce ignee. Più di 2,000 XNUMX anni fà, u vulcanu hà eruptatu di novu, risultatu in a più grande eruzione cunnisciuta di Nova Zelanda.

Determinà a data esatta di sta eruzione hè stata una sfida per i scientisti. Tuttavia, un studiu recente guidatu da Stephen Piva, Ph.D. candidatu à l'Università di Te Herenga Waka-Victoria di Wellington, hà scupertu evidenza cruciali chì indicanu l'eruzione accaduta à a fine di l'estiu / principiu di u vaghjimu in l'annu 232.

Piva è a so squadra anu scupertu sette frammenti di vetru vulcanicu unichi intarrati in un core di ghiaccio ottenutu da l'Evoluzione Climatica di l'Isula Roosevelt (RICE) in l'Antartida Occidentale. Per mezu di l'analisi geochimica, i circadori anu cunfirmatu chì sti frammenti eranu ligati à l'eruzione Taupō. A prisenza di sti frammenti in l'Antartida, à più di 5,000 XNUMX chilometri di distanza, hè un tistimunianza di l'immensu putere di l'eruzione.

I risultati di u studiu furnisce una doppia impronta digitale di u vulcanu Taupō cum'è a fonte di l'eruzione. Sta cunferma permette à i scientisti di studià più l'effetti potenziali glubale di l'eruzione nantu à l'atmosfera è u clima, mettendu luce nantu à a storia eruptiva è u cumpurtamentu di u vulcanu.

U supervulcanu Taupō hè sempre cunsideratu attivu, facendu u studiu di e so eruzioni previ è l'attività futura potenziale di grande impurtanza.

Definizione:

- Lacu di Caldera : un grande lavu furmatu in a zona depressa lasciata da u colapsu di a terra dopu à un'eruzione vulcanica

- Supervulcanu: un vulcanu capace di pruduce un'eruzione cù ejecta più grande di 1,000 chilometri cubi

- Supereruzione: una eruzione vulcanica estremamente grande chì libera almenu 1,000 chilometri cubi di materiali vulcanici

– Geochimica : u studiu di a cumpusizioni chimica di e rocce è di i minerali è cumu si interagiscenu trà elli

– Magma : roccia fusa sottu à a superficia di a Terra

– Nucleu di ghiaccio : un campione cilindrico di ghiacciu perforatu da un glacier o una calotta di ghiaccio, utilizatu per studià e cundizioni climatichi è atmosferiche passate.