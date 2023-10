L'eclissi solare "Ring of Fire" captiva milioni di terrestri

Millioni di persone in u mondu sò stati affascinati da a recente eclissi solare "anellu di focu". In ogni casu, mentri a maiò parte di noi hà vistu l'eclissi da a Terra, un putente satellitu climaticu americanu furnia una perspettiva diversa da u spaziu. U satellitu GOES-East di l'Amministrazione Naziunale di l'Oceanu è l'Atmosferica (NOAA) hà catturatu l'ombra di l'eclissi dominante di a luna chì passava sopra u pianeta da una distanza di 22,300 miglia sopra.

L'eclissi di u sulari sò quandu a luna passa trà u sole è a Terra, lampendu una ombra nantu à a superficia di u nostru pianeta. L'eclissi recente era una "eclissi solare anulare", in quale a luna hè posizionata più luntanu da a Terra. Questu face chì a luna pare più chjuca è ùn copre micca completamente u sole. Invece, crea un bellu effettu "anellu di focu", lassendu un contornu magre di a nostra stella visibile.

Per quelli chì ùn eranu micca in u percorsu direttu di l'eclissi, era ancu pussibule di assistisce à una eclissi parziale cù l'usu di lenti appruvati per a visualizazione di u sole. In ogni casu, a prossima eclissi di u sole tutale in i Stati Uniti è in l'America di u Nordu avarà accadutu l'8 d'aprile di u 2024. Finu à quì, u prossimu eclissi annulari annantu à i Stati Uniti ùn sarà micca finu à u 21 di ghjugnu 2039.

L'eclissi sulari totali è annulari sò avvenimenti speciali chì generanu assai eccitazione astronomica. Sò casi relativamente rari, facenduli assai anticipati. Allora, quandu u prossimu eclissi succede, assicuratevi di gode di u spettaculu.

