U misteru è l'impurtanza di l'asteroidi

L'asteroidi, i misteriosi pezzi di roccia chì abitanu u nostru sistema solare, anu fascinatu longu i geologi. Questi ogetti celesti ùn solu furniscenu indizi nantu à a storia di u nostru sistema solare, ma anu ancu u putenziale di scontru cù a Terra, causendu impatti significativi. Un tali asteroide chì hà attiratu l'attenzione hè Bennu, una roccia larga di un terzu di milla chì pò esse in una trajectoria versu a Terra in i prossimi 200 anni.

Ricertamenti, i scientisti anu purtatu frammenti di Bennu per studià a so cumpusizioni. A nave spaziale lanciata in u 2016 hà orbitatu cù successu l'asteroide, cartografiandu a so superficia è rivelendu un aspettu scuru è bruttu. Questu suggerisce a prisenza di carbone, un pezzu cruciale di a vita. Capisce a cumminazzioni di carbone è aminoacidi in l'uggetti celesti cum'è Bennu puderia furnisce insights in l'urighjini di a vita in a Terra è u putenziale di a vita in altrò in l'universu.

Una manera chì l'astrònomu studianu l'asteroidi hè esaminendu l'eventi d'impattu chì anu causatu in u passatu. A Baia di Chesapeake, situata in Virginia, si crede chì hè stata creata da un impattu d'asteroide 35 milioni d'anni fà. Stu avvenimentu hà disturbatu significativamente a regione, pruvucannu tsunamis è alteranu a geugrafia di l'est di l'America di u Nordu. Avvenimenti d'impattu simili in tutta a storia di a Terra anu purtatu à l'estinzioni di massa, furmendu u cursu di l'evoluzione è permettenu à emergenu novi forme di vita.

Studià l'asteroidi cum'è Bennu è l'eventi d'impattu passati permette à i scientisti di capiscenu megliu a storia di u nostru sistema solare è i periculi di impattu potenziale chì a Terra pò affruntà in u futuru. Svelendu i misteri di sti ogetti celesti, pudemu cuntinuà à espansione a nostra cunniscenza di l'universu è e pussibilità per a vita fora di u nostru pianeta.

Fonti:

- NASA