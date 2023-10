Una vista stupenda di l'eclissi solare annulare catturata da u Satellite GOES-16

By

U Satellite Ambientale Operativu Operativu Geostationary-16 (GOES-16) di l'Amministrazione Naziunale di l'Oceanu è l'Atmosferica (NOAA), cunnisciutu ancu GOES-East, hà furnitu una vista stupenda di l'eclissi solare anulare da u spaziu. Cum'è parte di a serie avanzata GOES-R, stu satellitu ghjoca un rolu cruciale in a cullizzioni di dati nantu à diversi fenomeni atmosferichi, idrologici, oceanici, climatichi, solari è spaziali.

L'eclissi di u sole annulare si verifica quandu a Luna si trova trà u Sole è a Terra, ma hè situata à u puntu più luntanu da a Terra o vicinu à a Terra. Par conséquent, la Lune apparaît plus petite que le Soleil, ce qui se traduit par un effet fascinant connu sous le nom de « anneau de feu ».

L'eclissi recente hà tracciatu un percorsu da u Norduvestu Pacificu di i Stati Uniti, attraversu California, Nevada, Utah, Arizona, Novu Messicu è Texas. Cuntinuò u so viaghju in parte di u Messicu, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panamà, Colombia è Brasile prima di cuncludi à u tramontu in l'Oceanu Atlanticu.

Utilizendu e so imagine di alta risoluzione spaziale è temporale, GOES-16 hà catturatu imaghjini notevuli di l'ombra di a Luna chì si move in l'Occidenti di i Stati Uniti. Stu spettaculu captivante era visibile da l'Oregon à u Texas, chì permette un'osservazione detallata di a rara eclissi solare annulare.

L'étonnant affichage visuel sert de prélude à l'éclipse totale de soleil à venir qui devrait se produire dans six mois. L'8 d'aprile di u 2024, a Luna occuperà a distanza perfetta da a Terra per copre completamente u Sole, creendu un fenomenu celeste mozzafiato. Questu avvenimentu spazzerà u Messicu, a mità orientale di i Stati Uniti è u Canada, captivandu i telespettatori cù a so bellezza stupente.

Fonti:

- Amministrazione Naziunale Oceanica è Atmosferica (NOAA): Satellite GOES-16

- ScienceNews: "L'imaghjini mostranu l'eclissi solare anulare chì si move in i Stati Uniti"