U rover Perseverance di a NASA genera ossigenu nantu à Marte

A missione rover Perseverance di a NASA hà rializatu una tappa impurtante per generà successu l'ossigenu nantu à a superficia di Marte. U rover si basava nantu à l'Esperimentu di Utilizazione di Risorse In situ di l'Oxigenu di Mars (MOXIE) per cunvertisce l'atmosfera marziana ricca di diossidu di carbonu in ossigenu respirabile. Questa avanzata hà implicazioni significative per e future missioni tripulate in u Pianeta Rossu.

MOXIE, un picculu strumentu à bordu di u rover Perseverance, agisce essenzialmente cum'è una pianta pilotu per pruduce l'ossigenu. Utiliza un prucessu chjamatu elettrolisi d'ossidu solidu per separà l'atomi di l'ossigenu da e molécule di diossidu di carbonu. U diossidu di carbonu hè pigliatu da l'atmosfera marziana, è dopu l'ossigenu hè creatu per un prucessu cale.

A generazione riescita di l'ossigenu in Mars hè un passu cruciale per stabilisce una presenza umana sustinibule nantu à u pianeta. L'ossigenu ùn hè micca solu vitale per l'astronauti per respira, ma hè ancu un cumpunente impurtante di propellente per i coheti. Esse capace di pruduce l'ossigenu utilizendu e risorse dispunibili nantu à Mars significa chì e missioni future ponu s'appoghjanu menu di forniture da a Terra, rendenduli più indipendenti è costu-efficaci.

Tuttavia, MOXIE hè attualmente cuncepitu solu per pruduce picculi quantità di ossigenu cum'è una prova di cuncettu. Hè capace di pruduce circa 10 grammi d'ossigenu per ora, chì hè equivalente à circa 10 minuti di ossigenu respirabile per un astronauta. A scala di a tecnulugia per risponde à e richieste d'ossigenu di una missione tripulata richiederà più sviluppu è raffinamentu.

A dimostrazione di successu di e capacità di MOXIE in Marte ci porta un passu più vicinu à l'esplorazione umana di u Pianeta Rossu. Stu successu tappa ùn solu cunvalida a fattibilità di pruduce l'ossigenu in Marte, ma apre ancu pussibulità per altri esperimenti di utilizzazione di risorse in situ chì ponu sustene futuri sforzi di culunizazione.

