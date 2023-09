Livelli alarmanti di resistenza à l'antibiotici truvati in i pazienti feriti di guerra in Ucraina

I ricercatori anu scupertu un livellu di resistenza à l'antibiotici in i batteri da i feriti di guerra in Ucraina. U studiu, realizatu da l'Università di Lund in Svezia in cullaburazione cù i microbiologi ucraini, hà truvatu livelli di resistenza senza precedente, in particulare in a bacteria Klebsiella pneumoniae. Questu hà suscitatu a necessità di sustegnu internaziunale per affruntà sta grave preoccupazione.

U studiu, publicatu in The Lancet Infectious Diseases, analizò a resistenza bacteriana in i pazienti feriti in a guerra è trattati in spitali. I scuperti anu revelatu chì parechji pazienti avianu battìri cù livelli notevolmente elevati di resistenza. U prufessore Kristian Riesbeck, un espertu di Bacteriologia Clinica in l'Università di Lund, hà spressu a so sorpresa di scuntrà i batteri cù un altu livellu di resistenza. Hà enfatizatu l'urgenza di a situazione è a necessità di assistenza in Ucraina.

A guerra ùn hà micca solu causatu un immensu soffrenu umanu, ma hà ancu purtatu à una battaglia contru i batteri resistenti. I quartieri sopraffatti è l'infrastruttura distrutta in ospedali anu cuntribuitu à i pazienti chì acquistanu infezioni durante u so trattamentu. I campioni sò stati raccolti da 141 vittime di guerra, cumprese adulti cù ferite è zitelli cù pulmonite. I risultati anu dimustratu chì parechji batteri Gram-negativi mostravanu resistenza à l'antibiotici cumunimenti utilizati, cumpresi quelli chì ùn sò ancu dispunibili in u mercatu. Inoltre, quasi 10% di i campioni cuntenenu battìri resistenti à a colistina, ancu cunzidiratu l'antibioticu "ultimu risorsu".

Kristian Riesbeck hà manifestatu preoccupazione per a resistenza mostrata da a bacteria Klebsiella pneumoniae, chì pò causà malatie ancu in e persone cun un sistema immune sano. Hà indicatu chì l'estensione di a resistenza osservata in stu studiu supera tuttu ciò chì vede prima, cù u 6% di i campioni chì cuntenenu battìri resistenti à tutti l'antibiotici testati. Riesbeck hà sottolineatu l'impurtanza d'aiutà l'Ucraina in affruntà sta situazione in corso per prevene a più diffusione di batteri resistenti è prutegge tutta a regione europea.

- "Infezioni batteriche Gram-negative altamente multiresistenti in vittime di guerra in Ucraina, 2022" - Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Erika Mabyschek, Vira Bebytuk è Kristian Riesbeck - The Lancet Infectious Diseases.