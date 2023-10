Preparate per l'Orionids Meteor Show

L'astronomi dilettanti in Ontario aspettanu ansiosi u piccu di a pioggia di meteoriti di l'Orionidi stu weekend. Cù finu à 20 meteori per ora, cumprese bola di focu brillanti, hè stallatu per esse un avvenimentu spettaculare. A pioggia di meteorite hè prodotta da grani di polvera da a cometa Halley è hè visibile annu in uttrovi è nuvembre. In ogni casu, questu annu hè previstu di ghjunghje à u so piccu durante l'ore di notte da u 21 d'ottobre à u 22 d'ottobre.

Per piglià un ochju di a pioggia di meteorite, hè cunsigliatu di cumincià à circà à 10:30 pm u sabbatu, una volta chì a custellazione di l'Orione sguassate l'orizzonte orientale. A luna pò ostruisce a visibilità, ma s'è vo site dispostu à stà tardi, aspittendu finu à chì a luna si mette versu l'1:15 a dumenica matina vi darà megliu cundizioni di vista.

Ancu se a pioggia di meteoriti di l'Orionidi hè cunsiderata media, prumetti sempre visuali captivanti. Gary Boyle, ancu cunnisciutu cum'è l'Astronomu Backyard, suggerisce chì ci pò esse qualchì bolle di focu brillanti chì ponu esse abbastanza spettaculari, ancu cù a luna in u celu.

Per quelli chì anu interessatu à catturà l'imaghjini di a pioggia di meteorite, truvà un locu scuru luntanu da i luci di a cità hè essenziale. A stallazione di una camera DSLR nantu à un tripode cù una liberazione di cable è utilizendu una esposizione di 20 à 30 seconde aumenterà e probabilità di catturà qualcosa in u vostru campu di vista.

In più di a pioggia di meteorite, i stargazers anu ancu l'uppurtunità di vede i pianeti Saturnu, Jupiter è Venus, è ancu a Via Lattea invernale. Utilizà l'app Stargazing per iPhone Sky Guide pò aiutà à cunfirmà ciò chì vede.

Se ti piace u clima più fretu, a pioggia di meteorite di Geminids hè un altru avvenimentu per aspittà. Radiendu da a custellazione Gemini, u piccu serà a sera di u 14 di dicembre à u 15 di dicembre. A pioggia di meteori di Geminidi hè prevista per esse ancu megliu cà l'Orionidi, cù meteori più lenti chì anu più probabilità di pruduce bole di focu brillanti.

Per più risorse è infurmazione nantu à l'astronomia, visitate u situ web di Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, un residente di South Mountain, Ontario, attualmente gestisce una campagna di crowdfunding per un novu observatoriu.

