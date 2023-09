U rolu unicu di e cellule staminali vertebrali in a metastasi tumorale à a spina

I ricercatori di Weill Cornell Medicine anu scupertu chì l'osse vertebrali, chì custituiscenu a spina, sò derivati ​​​​da un tipu distintu di cellula staminali chì prumove metastasi tumorali. Per mezu di l'usu di "organoidi" simili à l'osse, creati da e cellule staminali vertebrali, i circadori anu identificatu una proteina chjamata MFGE8 chì ghjoca un rolu significativu in a tendenza di i tumori à sparghje à a spina piuttostu cà à l'altri osse. Questa scuperta mette in luce nantu à i disordini spinali è aiuta à spiegà perchè i tumuri solidi metastasi spessu à a spina.

E cellule staminali scheletriche, chì dannu origine à l'ossu è u cartilagine, sò state isolate da i topi nantu à i marcatori di a proteina di a superficia. L'analisi di l'attività genetica hà revelatu chì e cellule staminali scheletriche da diverse osse mostranu mudelli distinti di espressione genica. I circadori anu identificatu dopu un settore specificu di marcatori per e cellule staminali vertebrali è cunfirmanu u so rolu in a furmazione di l'ossu spinali attraversu più esperimenti.

I teorii precedenti suggerenu chì a preferenza di i tumuri per metastasize à a spina, cunnisciuta cum'è "tropismu spinali", era ligata à i mudelli di flussu di sangue. Tuttavia, i circadori anu truvatu evidenza chì e cellule staminali vertebrali puderanu esse rispunsevuli di stu fenomenu. A sementa iniziale di e cellule tumorali metastatici hè accadutu principarmenti in i zoni induve si trovanu e cellule staminali vertebrali è e so cellule progenie.

A squadra hà osservatu chì l'eliminazione di e cellule staminali vertebrali eliminò a diffarenza in i tassi di metastasi trà a spina è l'osse longu. Anu ancu scupertu chì MFGE8, una proteina secreta in quantità più altu da e cellule staminali vertebrali paragunate à e cellule staminali di l'osse longu, hè un cuntributore maiò à u tropismu spinali. Per cunvalidà questi scuperti in l'omu, i circadori anu travagliatu cù investigatori in l'Hospital di Chirurgia Speciale per identificà i contraparti umani di e cellule staminali vertebrali di u mouse.

I circadori sò avà focu annantu à truvà modi per bluccà MFGE8 per riduce u risicu di metastasi spinali in i malati di cancru. Inoltre, u so studiu di e proprietà uniche di e cellule staminali vertebrali hà u scopu di furnisce insights in i disordini spinali.

Fonte: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery