A missione VERITAS di a NASA si prepara à studià Venus da l'orbita

A missione VERITAS di a NASA (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) hè stata lanciata in un decenniu per studià a superficia di Venus da l'orbita. I scientisti crèdenu chì studià a superficia di Venus pò furnisce insights preziosi nantu à l'abitabilità è l'evoluzione di i pianeti rocciosi. Per preparà sta missione, u gruppu scientificu internaziunale VERITAS hà realizatu recentemente una campagna di duie settimane in Islanda, utilizendu i paisaghji vulcanici cum'è un analogu di Venus.

L'Islanda hè stata scelta cum'è un stand-in per Venus per via di e so similitudini geologichi. L'Islanda è Venus anu attività vulcanica, è studià u terrenu vulcanicu in Islanda pò aiutà à a squadra VERITAS à capisce ciò chì u radar di a nave spaziale osserverà in Venus. Durante a campagna, a squadra hà studiatu i dipositi vulcanici, i campi di lava è e regioni vulcaniche attive in Islanda chì s'assumiglia à a superficia di Venus. Anu cullatu campioni di roccia è realizatu misurazioni per studià a rugosità di a superficia è altre proprietà di e rocce.

Per ottene l'imaghjini di radar aerei di i lochi studiati, i voli guidati da u Centru Aeroespaziale Germanu (DLR) sò stati realizati sopra i paisaghji islandesi. I dati radar raccolti da l'aria seranu paragunati cù e misurazioni in terra pigliate da a squadra di scienza VERITAS. Questa paraguna aiutarà i scientisti à capisce megliu l'osservazioni radar chì seranu fatte da a nave spaziale in orbita attornu à Venus.

A missione VERITAS utilizerà un radar di apertura sintetica è un spettrometru vicinu à l'infrared per creà carte globale 3D di Venus è distingue trà e diverse tippi di roccia nantu à a so superficia. Studiendu a superficia di Venus da l'orbita, i scientisti speranu di scopre indizi nantu à l'internu di u pianeta è acquistà insights in l'evoluzione di i pianeti rocciosi cum'è a Terra.

