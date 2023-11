A missione TESS di a NASA Valida Novi Esoplaneti Super-Terra Utilizendu Strumenti Statistici

U Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) di a NASA cuntinueghja à fà scuperte notevoli in a so ricerca di detectà esopianeti in orbita di stelle brillanti. A data, TESS hà identificatu circa 400 esopianeti in transitu, cù 6000 candidati supplementari in attesa di validazione. In un prughjettu recente chjamatu Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST), i circadori anu validatu bè ottu potenziali super-Terra utilizendu una cumminazione di dati di telescopiu in terra, imaghjini d'alta risoluzione è strumenti di validazione statistica.

L'esopianeti cunvalidati, designati TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, è TOI-5799b, varianu in dimensioni da 1.42 radiu terrestri à 1.83 radii terrestri. Queste scuperte cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di a diversità è e caratteristiche di l'exoplanets oltre u nostru sistema solare.

In più di a validazione, i circadori anu studiatu ancu i spettri di trasmissione sintetica di questi esopianeti utilizendu u telescopiu spaziale Hubble (HST) è u telescopiu spaziale James Webb (JWST). Aduprendu l'arnesi PLATON è PandExo, anu pussutu acquistà insights in e cumpusizioni atmosferiche di queste super-Terre. In particulare, sei di l'esopianeti validati si trovanu in a regione "pianeti keystone", chì li rende particularmente intriganti per più studiu.

Mentre cuntinuemu à spiegà l'universu è scopre più esopianeti, capiscenu e tappe evolutive trà a Terra è Nettunu diventa sempre più impurtante. Queste super-Terra recentemente validate furniscenu dati preziosi per studià a transizione da i pianeti rocciosi più chjuchi à i giganti di gas più grande.

U prossimu passu in u studiu di sti exoplanets hè di ottene misure di massa di velocità radiale, chì aumenteranu ancu a nostra cunniscenza di a so cumpusizioni è e caratteristiche. I sforzi cumminati di a missione TESS di a NASA, strumenti di validazione statistica cum'è TRICERATOPS, è strumenti astronomichi avanzati facilitanu avanzamenti significativi in ​​a ricerca di l'exoplanet è a nostra cunniscenza di u cosmosu più largu.

FAQ

1. Quanti exoplanets transitanti hà identificatu TESS finu à avà ?

TESS hà identificatu circa 400 esopianeti in transitu finu à a data.

2. Cumu sò stati validati i super-Terra ?

I super-Terre sò stati validati cù una cumminazione di dati di telescopiu basatu in terra, imaghjini d'alta risoluzione è strumenti di validazione statistica.

3. Chì sò e designazioni di l'exoplanets validati ?

L'esopianeti validati sò designati TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, è TOI-5799b.

4. Chì strumenti sò stati utilizati per studià i spettri di trasmissione sintetici di l'exoplanets validati ?

I spettri di trasmissione sintetica di l'exoplanets validati sò stati studiati cù l'arnesi PLATON è PandExo.

5. Perchè sò sti super-Terra particularmente interessanti per u studiu ?

Sei di l'exoplanets validati sò in a regione di "pianeti keystone", chì li rende particularmente intriganti per un studiu ulteriore.

Fonti:

- [Missione TESS di a NASA] (https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

- [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)