A startup di fabricazione in u spaziu Varda Space Industries hà annunziatu chì sbarcarà a so prossima nave spaziale in Australia mentre cuntinueghja à travaglià cù i regulatori di i Stati Uniti per ottene l'appruvazioni per a rientrata di a so prima missione in Utah. A cumpagnia hà recentemente affruntatu u rifiutu quandu applicà à sbarcà a so nave spaziale in u desertu di l'Utah per via di prublemi di coordinazione sottu u novu quadru di rientrata chjamatu Part 450. U CEO di Varda, Delian Asparouhov, hà spiegatu chì u rifiutu ùn era micca dovutu à prublemi di sicurezza, ma piuttostu sfide in a coordinazione cù parechje partiti. .

Malgradu i so piani di sbarcà in Australia, Varda hà sempre bisognu di una licenza di rientrata FAA ancu s'è a nave spaziale ùn torna micca in terra americana. Asparouhov spiegò chì l'scelta di gamma hè basatu annantu à diverse dispunibilità, risorse è capacità. A cumpagnia pensa à avè un minimu di 3-4 intervalli in linea è hà da scopu di ottene una cadenza di rientrata di una volta à u mese da u 2026.

A carica regulatoria hè stata una preoccupazione maiò in l'industria spaziale, cum'è evidenziata da a testimonianza di trè grandi cumpagnie spaziali prima di u Cungressu. Queste cumpagnie anu dumandatu à l'unanimità più risorse per a FAA per trattà a crescente carica di travagliu di licenze è enfatizzatu l'impurtanza di simplificà a regulazione per mantene a cumpetitività americana in u palcuscenicu glubale.

Asparouhov hà sottolineatu a necessità di staffing è di reattività in l'Uffiziu di u Trasportu Spaziale Commerciale di a FAA, ricunnoscendu a crescita esponenziale di l'attività spaziale in l'ultimi nove anni. Hà enfatizatu chì a simplificazione ùn deve micca compromette a sicurezza o a regulazione, ma deve assicurà chì ci hè abbastanza persunale per fà l'analisi tecniche è a coordinazione necessarie.

Fonti:

- TechCrunch: [link]

- Uffiziu FAA di Trasportu Spaziale Commerciale