Varda Space Industries, startup di fabricazione in u spaziu, sbarcarà a prossima nave spaziale in Australia

A startup di fabricazione in u spaziu Varda Space Industries hà annunziatu chì a so prossima nave spaziale sbarcarà in Australia. Questu vene cum'è a cumpagnia cuntinueghja à travaglià cù i regulatori di i Stati Uniti per ottene l'appruvazioni per a rientrata di a so prima missione in Utah. A Forza Aerea di i Stati Uniti è l'Amministrazione Federale di l'Aviazione anu rifiutatu recentemente l'applicazione di Varda per sbarcà a so nave spaziale in u desertu di l'Utah per via di prublemi di coordinazione sottu u quadru di rientrata chjamatu Part 450.

U cofundatore di Varda, Delian Asparouhov, spiegò chì a decisione ùn avia nunda à fà cù a sicurità, u disignu o l'analisi di u veiculu, ma piuttostu cù a coordinazione trà e trè parti implicati. Tuttavia, a cumpagnia ferma cunvinta chì risponde à tutti i requisiti regulatori è travaglia per coordinà una nova serie di date di destinazione per a rientrata.

Cumu Varda cuntinueghja a so cullaburazione cù i regulatori americani, hà furmatu un accordu cù a cumpagnia australiana Southern Launch per a so prossima capsula per sbarcà in u Koonibba Test Range in 2024. Asparouhov hà clarificatu chì u muvimentu in Australia ùn hè micca dovutu à prublemi di rispettu regulatori in i Stati Uniti. Stati ma piuttostu a dispunibilità è e risorse offerte da diverse gamme.

In u futuru, Varda hà pensatu à avè almenu trè à quattru intervalli in linea è hà u scopu di ottene una cadenza di rientrata di una volta à u mese da 2026. A cumpagnia hè stata coordinata cù altri intervalli, cum'è dumandatu da u Utah Test and Training Range, dimustrendu a so entrata. impegnu à associà cù parechje gamme per una flessibilità aumentata.

L'industria spaziale hè attualmente affruntata da sfide regulatorie, cù trè grandi cumpagnie spaziali chì testimonianu davanti à u Cungressu per dumandà risorse supplementari per a FAA. Queste cumpagnie anu ancu enfatizatu a necessità di una regulazione simplificata per rinfurzà a cumpetitività americana.

Asparouhov hà fattu eco di sti sentimenti è hà evidenziatu a crescita esponenziale di l'attività di lanciamentu spaziale in l'ultimi nove anni. Hà suggeritu chì l'enfasi deve esse nantu à l'aumentu di u staffu è a reattività in l'Uffiziu di u Trasportu Spaziale Commerciale di a FAA per trattà a carica di travagliu crescente, piuttostu cà implementà cambiamenti di pulitica maiò.

