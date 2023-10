Varda Space Industries assicura u situ di sbarcu in Australia per future missioni spaziali

Varda Space Industries, una startup basata in California focalizzata in a ricerca farmaceutica è a fabricazione in u spaziu, hà ghjuntu à un accordu cù Southern Launch, un operatore privatu di gamma in Australia, per futuri atterraggi di navi spaziali. Questu vene dopu chì u guvernu di i Stati Uniti hà rifiutatu di cuncede l'appruvazioni per a rientrata di a prima missione sperimentale di Varda chì portava i farmaceutici fabbricati in orbita. L'Amministrazione Federale di l'Aviazione (FAA) è a Forza Aria di i Stati Uniti ùn anu micca sbulicatu a nave spaziale di Varda per sbarcà in un campu di prova militare in Utah per prublemi di sicurezza.

Varda pensa à fà missioni regularmente in l'orbita di a Terra bassa per facilità l'esperimenti di ricerca farmaceutica è a fabricazione di droghe in microgravità. A cumpagnia hà assicuratu u finanziamentu di capitale di venture è lancia un batch iniziale di quattru missioni di teste per sviluppà e tecnulugia necessarie. Duranti sti missioni, Varda hà cultivatu cù successu cristalli di ritonavir, una droga HIV, in a so nave spaziale.

Per facilità e missioni future, Varda hà priurità a ricerca di parechji siti di sbarcu. L'accordu cù Southern Launch permette à a seconda missione di Varda, prevista per a mità di u 2024, di rientra è sbarcà in u remotu Koonibba Test Range in Australia. Tuttavia, Varda enfatizeghja chì hà sempre pensa à rientra in i Stati Uniti regularmente.

Delian Asparouhov, presidente è cofundatore di Varda, mette in risaltu l'impurtanza di avè l'opzioni per a rientrata, simile à cumu e cumpagnie di lanciazione utilizanu diverse tappe di lancio è spazii spaziali. U Koonibba Test Range, situatu in l'Australia Meridionale, furnisce una gamma dedicata per a rientrata di u spaziu cummerciale. Southern Launch, chì opera a gamma di teste, hà accoltu parechji lanciamenti di missili suborbitali in l'ultimi anni.

Per fà futuri missioni spaziali è operazioni di rientrata in Australia, Varda hà bisognu di assicurà una licenza di rientrata cummerciale da a FAA. Asparouhov anticipa chì l'ottenimentu di l'appruvazioni da a FAA è i regulatori australiani per a rientrata à u Koonibba Test Range serà più faciule cumparatu cù l'applicazione precedente per a gamma di teste militari di Utah.

