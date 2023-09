Un cast stellatu pò avè popularizatu a minaccia di un asteroide chì sguassate tutta a vita nantu à a Terra in u filmu "Ùn Look Up", ma in realtà, ci hè un asteroide cù un putenziale minacciatu per a vita chì corre versu u nostru pianeta. L'Asteroide di Bennu, scupertu in u 2009, hà u putenziale di causà danni seriu à a Terra s'ellu si mette in cuntattu.

Mentre i lucali ùn anu micca bisognu di preoccupassi di l'impattu di l'asteroide in a so vita, e generazioni future puderanu esse preoccupatu. A prossima data d'impattu potenziale per l'Asteroide Bennu hè u 24 di settembre di u 2182. In ogni casu, e probabilità di collisione cù a Terra sò abbastanza slim. Ma questu ùn hà micca impeditu à a NASA di lancià una missione à Bennu in 2020 per raccoglie campioni. A nave spaziale OSIRIS-REx hà da vultà à a Terra dumenica 24 settembre cù scuperte interplanetari.

Bennu hè un mira particularmente eccitante per i scientisti perchè hè rimasu soprattuttu invariatu da a furmazione di u sistema solare 4.6 miliardi d'anni fà. Di solitu manca a Terra, ma a so orbita si sovrappone cù a nostra ogni sei anni.

Tuttavia, malgradu u so potenziale per effetti devastanti, l'astéroïde Bennu ùn risponde micca i criterii di un "assassinu di u pianeta". Sicondu a NASA, ogni roccia spaziale più grande di 1 km à 2 km di dimensione hè cunsiderata cum'è effetti glubale. Bennu ùn manca micca di stu requisitu di taglia. Hè classificatu cum'è "Asteroide Potenzialmente Periculu" per via di a so lunghezza di più di 130 metri è a so vicinanza à l'orbita di a Terra.

L'impattu di Bennu nantu à a Terra dipende da parechji fatturi, cumprese i 157 punti d'impattu di a Terra pussibuli è e so probabilità rispettivi. Mentre a probabilità più alta per l'impattu hè u 24 di settembre di u 2182, ci hè una probabilità di 99.963% chì l'asteroide mancherà a Terra.

Se Bennu avia un impattu, puderia causà grandi danni à u circondu. L'energia liberata seria più di 20 volte quella di a Tsar Bomba, l'arma nucleare più putente mai provata.

Per avà, u chjassu di Bennu ùn pone micca una minaccia immediata per a Terra, è l'individui interessate à osservà averia bisognu di un equipamentu adattatu cum'è un telescopiu di taglia decente. Per esse infurmatu nantu à e cundizioni climatichi in l'area di Vancouver, hè dispunibule una piattaforma di previsione affidabile cù previsioni dettagliate specifiche di u quartiere.

Hè impurtante di nutà chì a missione in corso di a NASA à Bennu furnisce più insights in questu asteroide potenzialmente periculosu in u futuru.

Definizione:

– Asteroide Bennu : un astéroïde découvert en 2009 qui représente une menace potentielle pour la Terre.

- HR MacMillan Space Center: Un centru spaziale in Vancouver, Canada.

- Nave spaziale OSIRIS-REx: Una nave spaziale lanciata da a NASA per raccoglie campioni da l'asteroide Bennu.

- Asteroide Potenzialmente Periculu: Un asteroide chì hè abbastanza grande è abbastanza vicinu à a Terra per esse una minaccia potenziale.

- Tsar Bomba: L'arma nucleare più putente mai testata.

Fonti:

- Agenzia Spaziale Canadese: Informazioni nantu à l'asteroide Bennu.

- A piattaforma di previsione meteorologica di VIA, Weatherhood: Fornisce previsioni meteorologiche dettagliate per l'area di Vancouver.

- A pagina di a missione di a NASA: Aggiornamenti nantu à i risultati di a missione OSIRIS-REx à Bennu.

Nota: Questu articulu hè una interpretazione creativa di l'articulu fonte è ùn pò micca riflette tutti i dettagli o fatti accuratamente.