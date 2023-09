Jed J. Hancock sfidò i dubbiti di un cunsiglieru universitariu chì crede chì l'ingegneri elettrici sò nati, micca fatti. Ispiratu da sta sfida, Hancock diventò u travagliadore più duru durante i so studii universitarii. A so dedizione hà attiratu l'attenzione di u prufessore di ingegneria Doran Baker, chì l'hà aiutatu à assicurà una borsa di a NASA per u so diploma di maestru. Oghje, Hancock serve cum'è presidente di u Laboratoriu di Dinamica Spaziale (SDL), un laboratoriu di ingegneria è di ricerca in l'Università Statale di Utah.

SDL, in partenariatu cù l'Università di l'Arizona, hà sviluppatu l'assemblee di detector è i cumpunenti elettrici per a nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA. Questa nave spaziale, dotata di trè camere cunnisciute cullettivamente cum'è l'OCAMS, hà imbarcatu in una missione per spiegà l'asteroide Bennu. E camere, à dì PolyCam, MapCam è SamCam, anu servitu scopi specifichi, cum'è fucalizza nantu à a superficia di Bennu è cartografia in culore. Hancock è a so squadra in SDL anu realizatu teste estensive per assicurà l'efficacità di e camere in u spaziu.

A missione OSIRIS-REx hè vicinu à a so fine, postu chì pensa à vultà campioni di Bennu à a Terra più tardi stu mese. A nave spaziale liberarà una Capsula Sample Return sopra a costa di California, chì Lockheed Martin ritruverà. Questa capsula hè prevista per cuntene indizi preziosi nantu à l'urighjini di u nostru universu. Tuttavia, OSIRIS-REx ùn hè micca finitu di l'esplorazione. Si imbarcà prestu in una nova missione, chjamata OSIRIS-APEX, per studià l'asteroide Apophis, chì avarà un scontru vicinu à a Terra in u 2029.

SDL, ufficialmente fundata da Doran Baker in u 1982, hà una longa storia di cuntribuisce à l'esplorazione spaziale. Cum'è un Centru di Ricerca Affiliatu à l'Università per u Dipartimentu di Difesa, SDL hè stata implicata in diversi prugrammi spaziali è sistemi di sensori. Hà travagliatu ancu nantu à l'imaghjini militari, i sistemi di intelligenza è i sistemi di l'aeronautica senza pilota. L'impegnu di u laboratoriu di cunsece e prumesse à i partenarii di missione, cumprese a NASA è u Dipartimentu di Difesa, mette in risaltu a so dedicazione à e scuperte scientifiche è a sicurità naziunale.

Cume Jed J. Hancock guida SDL in i so sforzi in corso, u laboratoriu si prepara per u lanciu di un novu telescopiu à u Kennedy Space Center. Stu telescopiu prumette di rinfurzà a nostra cunniscenza di l'universu è di cimentà ancu u rolu di SDL in i più audaci scopre scientifichi.

Definizione:

- Laboratoriu di Dinamica Spaziale (SDL): Un laboratoriu di ingegneria è di ricerca in l'Università Statale di Utah.

- OSIRIS-REx: Origini Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, una nave spaziale di a NASA chì hà esploratu l'asteroide Bennu.

- OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, custituita da trè camere: PolyCam, MapCam è SamCam.

