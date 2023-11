Telescopi basati in palloncini: Assicurendu l'integrità di i dati cù Capsule di Recuperazione

L'astrofisici è l'ingegneri aerospaziali anu scupertu una soluzione innovativa per mantene l'integrità di e dati in i prughjetti di telescopi basati in palloncini: capsule di ricuperazione di dati. Queste capsule serve cum'è un sistema di salvezza in casu di perdita di volu o fallimentu di cumunicazione durante e missione. I capsuli sò stati testati cun successu cum'è parte di un prughjettu di ricerca chì hà mandatu un telescopiu superBIT à l'estratosfera di a Terra utilizendu un pallone di superpressione pienu d'heliu.

L'inviu di telescopi à a riva di u spaziu utilizendu palloncini presenta una alternativa à u costu di i lanciari tradiziunali di cohete. I palloncini ponu stà in l'aria per periodi estesi, permettendu à i telescopi di cullà una grande quantità di dati. U telescopiu superBIT hà imbarcatu in una missione per catturà l'imaghjini astronomichi da sopra u 99.5% di l'atmosfera di a Terra.

Per assicurà a sicurità di e dati raccolti, u squadra di ricerca hà implementatu quattru capsule di u Sistema di Recuperazione di Dati (DRS) à fiancu à u telescopiu. In casu di perdita di palloncini o telescopi, queste capsule, dotate di paracadute, scenderanu lentamente à a Terra, permettendu à l'equipaggiu di terra di ricuperà e dati di salvezza.

A missione cuminciò u 16 d'aprile, cù u globu ascendendu à 40 chilometri. In u cursu di i 40 ghjorni dopu, u telescopiu hà focu annantu à catturà l'imaghjini di i gruppi di galaxie per studià a lente gravitazionale è investigà a materia scura. A trasmissione di dati si basava nantu à e rete TDRSS di Starlink è NASA, ma i prublemi di cunnessione sò ghjunti u 1 di maghju è trè settimane dopu, rispettivamente.

Per ricuperà u telescopiu, una decisione hè stata presa per impiegà un parachute. Prima di a discesa, duie di e capsule DRS sò state liberate, ognunu cù u so propiu sistema di seguimentu è cumunicazione. Tuttavia, solu trè di e quattru capsule eranu operativi. Quandu e batterie di a capsula si congelavanu durante a discesa, a cumunicazione hè stata temporaneamente persa. Una volta chì e batterie sò scongelate dopu à l'atterrissimu, a cumunicazione hè stata restaurata, chì permette à i circadori di ricuperà e capsule di funziunamentu è ricuperà i preziosi dati almacenati.

A ricuperazione riescita di dati cù e capsule DRS valida a so efficacità in a preservazione di e dati telescopici raccolti durante missioni ambiziose basate in palloncini. Questa avanzata apre a strada per prughjetti futuri chì ponu sfruttà queste capsule di ricuperazione per salvaguardà l'osservazioni scientifiche cruciali.

FAQ

Chì sò e capsule di ricuperazione in telescopi basati in palloncini?

Capsule di ricuperazione sò sistemi di salvezza utilizati in prughjetti di telescopi basati in palloncini per assicurà l'integrità di e dati. Queste capsule cuntenenu paracadute chì li permettenu di falà in modu sicuru à a Terra in casu di perdita di pallone o telescopiu, priservendu e dati raccolti.

Perchè i palloncini sò usati per i telescopi in u spaziu?

I palloncini furniscenu un metudu costu-efficace per mandà telescopi à a riva di u spaziu. Puderanu stà in altitudine per longu periodi, permettendu à i telescopi di cullà una grande quantità di dati senza avè bisognu di lanci di missili.

Chì era u scopu di a missione di u telescopiu superBIT ?

A missione di u telescopiu superBIT hà u scopu di catturà l'imaghjini astronomichi da a stratosfera di a Terra. Hè focu annantu à a fotografia di clusters di galassie per studià a lente gravitazionale, cuntribuendu à l'investigazione di a materia oscura.

Cumu sò stati trasmessi i dati durante a missione?

I dati raccolti da u telescopiu superBIT sò stati trasmessi utilizendu a rete Starlink è TDRSS di a NASA, chì furnisce ligami di cumunicazione trà strumenti spaziali è stazioni di terra.

(Source: Aerospaziale (2023))