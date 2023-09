Utilizà un giroscopiu per misurà e variazioni in a rotazione di a Terra

Un squadra di scientisti hà sviluppatu un novu modu per misurà e variazioni in a rotazione di a Terra cù un giroscopiu. I circadori, basati in l'Osservatorio Geodeticu Wettzell di Germania, anu creatu una cavità laser di 16 metri di lunghezza, cunnisciuta cum'è "G", chì funziona cum'è un giroscopiu di tippu anellu. Dentru, i raggi laser duali chì viaghjanu in direzzione opposta interagiscenu per creà un mudellu di interferenza. I circadori anu truvatu chì quandu a Terra gira, i fluttuazioni in a so velocità di velocità sò riflesse in u mudellu di interferenza. Analizendu u mudellu d'interferenza, i circadori anu pussutu calculà a distanza viaghjata da un puntu determinatu in a Terra in un periodu di tempu specificu.

In u so studiu publicatu in a rivista Nature Photonics, i circadori anu pruvatu a prestazione di u giroscopiu per un periudu di quattru mesi è anu sappiutu misurà a durata di un ghjornu determinatu à pocu millisecondi. Stu livellu di precisione hè assai più grande di i metudi precedenti utilizati per misurà a rotazione di a Terra è puderia esse usatu per custruisce mudelli geofisichi più precisi per u trasportu glubale.

I risultati di a squadra sò stati discututi da Caterina Cimminelli è Giuseppe Brunetti in un articulu News & Views ancu publicatu in Nature Photonics. I circadori pruposti chì stu novu metudu di misurà a lunghezza di u ghjornu, accumpagnatu da e so variazioni, puderia purtà à mudelli geofisichi megliurati, chì anu una larga applicazione in campi cum'è a scienza climatica è a navigazione. I circadori credi chì stu approcciu puderia furnisce descrizzioni più precise di a durata di un ghjornu, tenendu in contu diversi fatturi chì influenzanu a rotazione di a Terra, cum'è l'attrazione di a luna, i currenti marini è e cundizioni atmosferiche.

In generale, stu novu approcciu basatu in giroscopiu prumette per avanzà a nostra cunniscenza di a rotazione di a Terra è i so effetti nantu à diversi fenomeni geofisichi.

