Dopu avè passatu più di un annu in u spaziu, l'astronauta Frank Rubio hè avà affruntatu a sfida di riadattassi à a vita nantu à a Terra. Rubio hà tornatu recentemente da una missione di 371 ghjorni à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale, superendu u record americanu precedente per a più longa durata spesa in u spaziu. À u so ritornu, Rubio hà parlatu in una cunferenza di stampa in u Johnson Space Center di a NASA in Houston, descrivendu a difficultà d'aghjustà à a gravità di a Terra. Ellu hà dettu chì hà avutu u dulore in i so sole è in a parte bassa di a schiena mentre u so corpu si riajusta per sustene u so pienu pesu.

U sughjornu allargatu di Rubio in u spaziu ùn era micca inizialmente previstu. A causa di una fuga di refrigerante in a nave spaziale Soyuz chì era destinata à u viaghju di ritornu, l'agenza spaziale russa, Roscosmos, hà mandatu una nave spaziale viota per ricuperà Rubio è i so cumpagni di equipaggiu. In u risultatu, Rubio hà avutu cuntinuà a missione chì era inizialmente destinata à un altru equipaggiu. Malgradu e circustanze inespettate, Rubio hà mantinutu una mentalità pusitiva, ricunnoscendu chì esse ingaghjatu per un annu era mentalmente sfida ma necessariu.

In più di batte u record americanu per a più longa durata in u spaziu, Rubio hà u scopu di ottene un altru passu durante a so missione. Hà pruvatu à cultivà un pumadoru in u spaziu, chì saria statu un successu significativu. In ogni casu, hà sbagliatu u pumadoru è ùn hè statu incapace di localizzallu, purtendu à speculazioni chì puderia avè inadvertitu cunsumu.

À u ritornu à a Terra, l'astronauti spessu sperimentanu un fenomenu cunnisciutu cum'è "sindrome d'adattazione spaziale". Sta cundizione implica difficultà à mantene l'equilibriu è a coordinazione per via di u cambiamentu gravitazionale. Rubio hà dettu chì si senti una deriva à a diritta o à a manca quandu prova di marchjà drittu, malgradu avè una mente libera.

U viaghju di Rubio mette in risaltu e sfide fisiche è psicologiche affrontate da l'astronauti durante missioni spaziali di longa durata. Mentre l'omu cuntinuanu à spiegà e fruntiere di u spaziu, capiscenu l'effetti di a microgravità è riadattanu à a vita nantu à a Terra fermanu spazii vitali di ricerca.

Fonti:

AFP (Agence France-Presse)