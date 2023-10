L'astronauta di a NASA Frank Rubio hà tornatu pocu à a Terra dopu avè passatu più di un annu in u spaziu. In una cunferenza di stampa tenuta in u Johnson Space Center di a NASA in Houston, Texas, Rubio hà discututu i sfidi di riajustà a gravità di a Terra. Hà mintuvatu chì hà avutu l'incomodità in i so pedi è in u bassu di a spalle durante i primi ghjorni, cum'è u so corpu si riacclimatava à sustene u so propiu pesu.

A missione di Rubio era inizialmente prevista per durà sei mesi, ma per via di una fuga di refrigerante in a nave spaziale Soyuz, ellu è i so cumpagni di equipaggiu duveranu turnà à a Terra dopu à 371 ghjorni. A fuga di refrigerante hè accaduta in dicembre, probabilmente causata da un micrometeoroide. Comu precaution, l'agenzia spaziale russa, Roscosmos, hà decisu di mandà una nave spaziale Soyuz vacante à a Stazione Spaziale Internaziunale per serve cum'è un veiculu di salvezza. Questu hà permessu à Rubio è i so cumpagni astronauti di vultà à a Terra in a nave spaziale originale, ma anu da ripiglià a missione originariamente assignata à l'equipaggiu destinatu à a seconda nave.

Rubio hà ammissu chì a prospettiva di passà un annu cunfinatu à a stazione spaziale era una sfida per ellu, postu chì li piace à esse fora. In ogni casu, hà sappiutu d'aghjustà mentalmente à u so circondu è accettò chì a stazione spaziale era a so casa per i prossimi 12 mesi. Malgradu e circustanze inespettate, l'estensione di a missione di Rubio hà permessu di batte u record per u più longu tempu passatu in u spaziu da un astronauta americanu. Hà superatu u record 2022 di Mark Vande Hei di 355 ghjorni consecutivi.

Riturnà à a Terra hà presentatu u so propiu settore di sfide. Rubio hà descrittu a sensazione di deriva à a diritta o à a manca mentre tentava di marchjà drittu, chì hà pigliatu un pocu di abitudini. Spiegò chì mentre a so mente era chjaru, u so corpu ùn hà micca rispostu cum'è previstu.

Duranti u so tempu nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale, Rubio hà imbarcatu in un esperimentu per cultivà un tomate. Ancu s'ellu hà pruvatu à assicurà cù Velcro, l'hà sbagliatu è ùn hà micca pussutu ritruvà. Rubio a spéculé avec humor qu'il aurait pu se sécher et qu'il a été confondu avec des ordures, ou qu'il l'a mangé sans le savoir.

In generale, a missione di Rubio mette in risaltu l'aghjustamenti fisichi è mentali chì l'astronauti anu da fà quandu tornanu da una sughjornu estesa in u spaziu. E so sperienze cuntribuiscenu à a ricerca scientifica è à l'avanzamenti in l'esplorazione spaziale.

Fonti:

- [Titulu di l'articulu di fonte] da [Nome di l'autore]

- [Titulu di l'articulu di fonte] da [Nome di l'autore]