Versu sbloccare i sicreti di i buchi neri extra-galattici

I scientisti di u UR Rao Satellite Center (URSC) di ISRO è l'Istitutu Indianu di Tecnulugia Guwahati (IITG) anu ottinutu un avanzatu significativu in u studiu di i buchi neri. Utilizendu una tecnica chjamata polarimetria di raghji X, anu rilevatu per a prima volta a radiazione emessa da una fonte extra-galattica. Questa scuperta rivoluzionaria apre novi orizzonti per capiscenu i prucessi fisichi sottostanti chì circundanu i buchi neri.

U pirtusu nìuru in quistione hè situatu in u Large Magellanic Cloud (LMC), una piccula galaxia compagna à a Via Lattea. Cunnisciutu cum'è LMC X-3, hè un sistema binariu custituitu da un pirtusu neru è una stella normale chì hè più calda, più grande è più massiva di u nostru Sole. U sistema hè statu scupertu inizialmente da un telescopiu di raghji X in orbita in u 1971 è dapoi hè statu u sughjettu di ricerca estensiva da diverse squadre d'astrònomu.

U ricenti sviluppu hè statu pussibule da l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), a prima missione di a NASA apposta per studià a polarizazione di i raghji X da l'uggetti celesti. Lanciatu in u 2021, IXPE furnisce una tecnica d'osservazione unica chì permette à i scientisti di approfondisce i prucessi di emissione è a geometria di l'oggetti accreting intornu à i buchi neri.

I scientisti di l'IITG è l'URSC anu cuncintratu u so studiu nantu à LMC X-3, cunsiderà un laboratoriu còsmicu ideale. Studiendu e signature di polarizazione di i raghji X di stu pirtusu neru cù IXPE, anu sappiutu detectà emissioni polarizzate significative. Queste emissioni sò prubabilmente u risultatu di una cumminazione di emissioni dirette è / o riflesse da una atmosfera di discu parzialmente ionizzata.

Inoltre, i circadori anu misuratu u spinu di u pirtusu neru analizendu l'osservazioni da a Missione Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) è a Missione Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). I so scuperte indicanu chì u pirtusu neru in LMC X-3 mostra una rotazione debule.

Stu studiu rivoluzionariu hè statu publicatu in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society: Lettere, cuntribuiscenu ancu à a nostra capiscitura di i fenomeni di i buchi neri. Mentre i scientisti cuntinueghjanu à spiegà è studià a natura misteriosa di i buchi neri, scuperte cum'è queste aprenu a strada per i futuri avanzi in astrofisica.