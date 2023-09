I parchi urbani custruiti annantu à l'antichi incineratori ponu avè un livellu elevatu di piombo, u studiu trova

Un studiu recente realizatu da l'Università di Duke hà truvatu chì i parchi è i parchi di cità custruiti nantu à i siti di l'antichi incineratori di rifiuti ponu ancu avè livelli significativamente più alti di piombo in i so terreni di superficia. A ricerca, guidata da u prufessore Daniel D. Richter, analizò campioni di terra di superficia da trè parchi di cità in Durham, North Carolina, chì sò stati custruiti nantu à l'antichi incineratori chjusi à l'iniziu di l'anni 1940.

U studiu hà revelatu chì i campioni raccolti da una sezione di East Durham Park cuntenenu livelli di piombo più di 2000 parte per milione, chì hè più di cinque volte più altu di l'attuale standard di l'Agenzia di Proteczione Ambientale (EPA) di i Stati Uniti per i terreni sicuri in i spazii di ghjocu di i zitelli. I campioni da Walltown Park cuntenenu soprattuttu bassi livelli di piombo, ma circa 10% eranu preoccupanti è uni pochi eranu assai altu. Per d 'altra banda, i campioni di l'East End Park avianu tutti i livelli di piombo di terra sottu à u limitu attuale di l'EPA per a sicurità di i zitelli.

I risultati evidenzianu a necessità di un incrementu di i sforzi di monitoraghju è di mitigazione in i parchi custruiti nantu à i siti di l'ex incineratori. Richter hà sottolineatu l'impurtanza di determinà i risichi di contaminazione è capisce perchè a contaminazione diminuisce à ritmi diffirenti in diverse locu. Hà dumandatu un campionamentu è un surviglianza generalizatu, è ancu a creazione di carte di terra è carte di piombu in e cità in i Stati Uniti è u Canada.

I sondaggi storichi indicanu chì circa a mità di tutte e cità indagate in i Stati Uniti è u Canada anu incineratu i rifiuti solidi trà l'anni 1930 è 1950. L'incineratori brusgiavanu diversi tipi di basura è basura, cumpresi i prudutti chì cuntenenu piombo. A cendra restante, chì cuncentrava contaminanti cum'è u piombo, era qualchì volta sparghje intornu à i parchi è altri spazii urbani.

Per facilità i sforzi di campionamentu è di monitoraghju, Richter hà mintuatu l'usu di a nova tecnulugia, cum'è strumenti portatili di fluoriscenza X-ray. Questi strumenti ponu furnisce un analisi preliminare di campioni di terra per parechji metalli, cumpresu u piombo, in solu 20 seconde. Inoltre, i registri storichi nantu à l'incinerazione di i rifiuti è l'eliminazione di e cenere puderanu aiutà à identificà i punti caldi più rapidamente.

In generale, u studiu mette in risaltu i potenziali risichi per a salute à longu andà assuciati à a contaminazione di piombo in i terreni urbani è enfatizeghja a necessità di sforzi cuntinuati per monitorà è mitigà questi risichi in parchi è altri spazii urbani custruiti nantu à i siti di l'ex incineratori.

Fonti:

- Lettere di Scienza è Tecnulugia Ambientale (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488