Creditu: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Ricerche recenti realizate da l'Università di Glasgow è l'Università Statale di Florida anu revelatu un novu approcciu per affruntà i "deserti alimentari" di Glasgow è riduce a inuguaglianza. Attraversu un'analisi geospaziale attenta, i circadori anu scupertu chì l'introduzione di giardini comunitari è di lotti in lochi strategichi in tutta a cità puderia migliurà significativamente l'accessu à i prudutti freschi è assequibili in i zoni sottumessi.

U studiu, intitulatu "Equalizing urban agriculture access in Glasgow: A spatial optimization approach", mette in risaltu i numerosi benefici di l'agricultura urbana oltre a solu dispunibilità di l'alimentariu. In più di furnisce i prudutti freschi, l'orti è l'allocazioni comunitari favurizanu e cunnessione di a cumunità, scambià cunniscenze nantu à l'alimentariu, è migliurà u benessere mentale attraversu l'attività outdoor.

Attualmente, solu u 36% di i residenti di Glasgow vivenu à 10 minuti di marchja da un locu agriculu urbanu. L'analisi hà identificatu chì e zoni economicamente private in a periferia di a cità tendenu à avè un accessu limitatu à l'alimentu prezzu è frescu, risultatu in "deserti alimentari". Curiosamente, i circadori anu truvatu circa 939 ettari di terra vacante è abbandonata in Glasgow, cù circa 60% di a pupulazione chì vive in 500 metri di un spaziu inutilizatu.

Sfruttendu a modellazione di ottimisazione spaziale, a squadra hà dimustratu chì a cunversione di solu 15 siti abbandonati in centri di agricultura urbana puderia espansione l'accessu à i prudutti freschi à u 50% di i residenti di Glasgow, facendu un impattu significativu in a riduzione di l'ineguaglianza alimentaria. A scala di u sforzu aghjustendu finu à 60 siti novi in ​​una caminata di 10 minuti puderia serve à u 70% di a pupulazione di a cità, eliminendu in modu efficace a inuguaglianza d'accessu.

U duttore Mingshu Wang, coautore di u studiu, hà nutatu chì Glasgow face sfidi significativi per via di l'accessu limitatu à l'alimentu accessibile è nutritivu in i zoni di redditu più bassu. Tuttavia, stu approcciu di l'urbanistica basata nantu à i dati offre suluzioni promettenti senza esigenza d'investimentu sustanziali. Repurposendu i terreni vacanti in centri di l'agricultura comunitaria, Glasgow pò affruntà l'effettu Glasgow mentre abilità i residenti lucali per fà cambiamenti pusitivi in ​​e so cumunità.

S & P

Q: Chì ghjè l'agricultura urbana ?



A: L'agricultura urbana si riferisce à a pratica di cultivà, trasfurmà è distribuisce l'alimentu in o intornu à e zone urbane. Questu include diverse forme, cum'è giardini comunitari, giardini di tettu, è splutazioni verticali.

Q: Chì sò i deserti alimentari ?



A: I deserti alimentari sò zoni, tipicamente in i quartieri à pocu redditu, induve i residenti anu un accessu limitatu à l'alimentu assequible è nutritivu, spessu risultatu in risultati di salute poveri di dieta.

Q: Cumu l'agricultura urbana pò esse benefiziu à e cumunità?



A: L'agricultura urbana offre parechji benefizii à e cumunità, cumpresu l'accessu aumentatu à i prudutti freschi è affordabbli, i cunnessione suciale, u scambiu di cunniscenza nantu à l'alimentariu, u benessere mentale è l'opportunità per l'attività fisica.

Q: Chì ghjè u mudellu di ottimisazione spaziale?



A: U mudellu di ottimisazione spaziale hè una tecnica chì usa algoritmi matematichi per determinà a megghiu allocazione di risorse o locu basatu nantu à obiettivi specifichi, limitazioni è dati spaziali. In u cuntestu di stu studiu, hè stata utilizata per identificà i lochi ottimali per i giardini è l'allocazioni cumunitarii per maximizà l'accessibilità è riduce a inuguaglianza alimentaria.

(Fonte: Università di Glasgow)