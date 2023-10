I novi sensori di traccia di stelle permettenu a rilevazione di i detriti satellitari

I sensori di traccia di stelle sò sviluppati per aiutà i satelliti à detectà i detriti orbitali periculosi chì ùn ponu micca veduti da a terra. I tracciatori di stelle utilizanu a pusizione cunnisciuta di e stelle per mantene i satelliti orientati bè. Arcsec, un specialistu di cumpunenti di a nave spaziale belga, hè in partenariatu cù l'impresa portughese di gestione di u trafficu spaziale NeuraSpace per sviluppà un tracker di stelle di spotting di detriti chì deve esse dimustratu in u spaziu da u 2025. Cumminendu i sensori di Arcsec cù e dati esistenti di NeuraSpace da fonti pubbliche è telescopiu terrestre. Partenariati, l'impresa portoghese hà da pudè seguità i detriti orbitali assai più chjuchi. Intantu, Redwire, basatu in Jacksonville, Florida, hà sviluppatu un tracker di stelle chì pò detectà i detriti è hè prevista per esse in orbita in i prossimi sei mesi. Altri pruduttori anu ancu esploratu u sviluppu di trackers di stelle per a rilevazione di detriti.

Una applicazione per i tracciatori di stelle in a rilevazione di detriti hè l'imaghjini di l'uggetti chì ùn cooperanu micca vicinu à a nave spaziale. True Anomaly, un fabricatore di satelliti basatu in Denver, pensa à utilizà i trackers di stelle Redwire SpectraTRAC è e camere per a nave spaziale dedicata à questu scopu. Luis Gomes, CEO di i picculi specialisti di satelliti AAC Clyde Space, spiega chì i tracciatori di stelle ponu digià detectà oggetti non celesti, ma queste dati sò generalmente ignorati per cunservà a putenza di l'informatica a bordo.

Arcsec esplora ancu modi per rinfurzà i trackers di stelle digià in orbita per detectà i detriti. Finu a ora, a cumpagnia hà furnitu 50 trackers di stelle, principalmente à cubesats cummirciali in orbita terrestre bassa. Cunvince i clienti di u tracker di stelle à seguità ancu i detriti implicaria qualchì costu supplementu, ma puderia migliurà l'imaghjini di marca di l'operatori. A cullaburazione trà Arcsec è NeuraSpace furnisce un incitamentu per l'utilizatori di u tracker di stelle per diventà cani di guardia di detriti, postu chì i clienti riceveranu megliu serviziu è insights da a piattaforma di gestione di u trafficu spaziale.

