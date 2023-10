Un novu studiu trova i microplastici in i nuvuli, puderia influenzà u clima

Un studiu recente publicatu in Lettere di Chimica Ambientale hà revelatu a prisenza di minuscule particelle microplastiche in l'acqua di nuvola raccolta da cime d'altitudine in Giappone. I microplastici, chì varienu in dimensioni da 7.1 à 94.6 micrometri, sò stati rilevati in i campioni d'acqua di nuvola, chì suggerenu chì puderanu influenzà a furmazione di nuvole è potenzalmentu impattu u clima.

I microplastici, chì sò particeddi di menu di 5 millimetri in grandezza, sò digià stati truvati per contaminate l'oceani, i fiumi, i terreni di u mondu, è ancu l'organi internu di a fauna salvatica. Un corpu di ricerca in crescita hà ancu dimustratu chì i microplastici ponu esse trasportati attraversu l'atmosfera, esse sbulicati in l'aria da u ventu è u spruzzo di u mare è poi tornanu à a terra in a pioggia. Avà, stu novu studiu suggerisce chì i microplastici ponu ancu esse prisenti in i nuvuli.

I circadori anu cullatu campioni d'acqua di nuvola utilizendu apparecchi di filu fini è analizati cù tecniche di imaging. Anu trovu microplastiche da novi tipi di plastica, cumpresi polietilene, polipropilene è tereftalate di polietilene. Ogni litru d'acqua di nuvola esaminata cuntene trà 6.7 è 13.9 microplastiche, ancu s'è i numeri attuali pò esse più altu per via di a perdita di particella potenziale durante a cullizzioni.

U studiu suggerisce chì i microplastici puderanu agisce cum'è nuclei di condensazione di nuvola o particelle di nucleu di ghiaccio, affettendu a furmazione di nuvole. Questu puderia avè implicazioni per u clima di a Terra, cum'è i nuvuli ponu riflette a luce di u sole è rinfriscà u pianeta, o cuntribuiscenu à a liberazione di gasi di serra cum'è u metanu è u diossidu di carbonu, riscaldanu a Terra.

Tuttavia, certi sperti suscenu dubbi nantu à l'impattu direttu di i microplastici nantu à a furmazione di nuvole. Argumentanu chì a prisenza di microplastiche in i nuvuli puderia significà solu chì e particeddi sò stati trasportati cù a massa d'aria è micca influenzendu direttamente u prucessu di furmazione di nuvole stessu.

Determinà l'impattu di i plastichi nantu à i sistemi, l'ecosistemi è a salute di a Terra hè d'impurtanza critica, datu l'aumentu previstu di a produzzione di rifiuti plastichi. Cù una stima di 26 miliardi di tunnellate metriche di rifiuti plastichi previsti trà l'anni 1950 è 2050, più ricerche sò necessarie per capiscenu cumplettamente l'effetti di i microplastici nantu à a furmazione di nuvole è u clima.

Fonti:

- Lettere di Chimica Ambientale

- Mongabay