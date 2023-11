A scienza daretu à a spettroscopia di rottura indotta da laser (LIBS)

A spettroscopia di rottura indotta da laser (LIBS) hè una tecnica putente utilizata per a cartografia elementale è l'analisi di mostra. In ogni casu, un studiu recente publicatu in u Journal of Analytical Atomic Spectroscopy hà lanciatu una nova luce nantu à e sfide affrontate quandu esaminendu campioni eterogenei cù matrici variate utilizendu tecniche LIBS.

I circadori in stu studiu anu approfonditu in l'intricacies di u cumpurtamentu di u plasma utilizendu tecniche avanzate di imaging è interferometriche. Per mezu di una fusione di imaghjini di plasma tridimensionale, spettroscopia è interferometria Mach-Zehnder, anu investigatu l'effetti di diversi anguli ottici di cullezzione à u cunfini di diverse matrici.

I so scuperti anu revelatu una relazione interessante trà l'anguli ottichi di cullezzione è a distribuzione di elementi in i piume di plasma. Hè diventatu evidenti chì l'alterazione di l'ottica di cullizzioni in relazione à a linea di cunfine hà purtatu à una distribuzione non uniforme di elementi, chì mette in risaltu a natura inhomogeneità di u plasma durante l'imaghjini elementari.

Inoltre, u studiu hà enfatizatu l'impurtanza di l'allineamentu precisu di l'ottica di cullezzione. I misalignamenti sò stati trovati per intruduce errori putenziali, in particulare per elementi cum'è u ramu (Cu) è u stagnu (Sn), chì mostravanu fluttuazioni in l'intensità di u signale sottu diverse anguli di cullizzioni. Questu mette in risaltu l'impurtanza di l'allineamentu otticu per misure precise.

Curiosamente, l'analisi attraversu l'interferometria Mach-Zehnder ùn hà micca mostratu alterazioni sustanziali in a densità media di l'elettroni o in a dimensione è a forma di u plasma, malgradu i cambiamenti osservati in a distribuzione elementale. Questa rivelazione furnisce una visione cruciale di u cumpurtamentu di u plasma à i cunfini di a matrice, urgendu i ricercatori à cunsiderà questi fattori quandu cartografianu strutture eterogenee cù LIBS.

L'implicazioni di stu studiu sò significativu. Ùn svela micca solu u cumpurtamentu cumplessu di u plasma à i cunfini di a matrice, ma ancu mette in risaltu i fatturi critichi necessarii per prevene l'interpretazione sbagliata di e carte elementari. I circadori credi chì u so travagliu aprirà a strada per a raffinazione di e tecniche LIBS, chì permette una imaging elementale più precisa di strutture eterogenee.

In generale, stu studiu aghjunghjenu dimensioni novi à a nostra cunniscenza di LIBS è apre e strade per più esplorazione in u campu di l'analisi elementale.

