L'Australia sviluppa un strumentu di diagnosticu basatu in CRISPR per a rilevazione di virus Monkeypox

I ricercatori in Australia anu sviluppatu un strumentu di diagnosticu rivoluzionariu, MPXV-CRISPR, per a rilevazione di u virus di a variola di scimmia (MPXV). Stu strumentu, u primu di u so tipu in Australia, utilizza a tecnulugia CRISPR per detectà u virus cun precisione è rapidità notevuli. A ricerca, un sforzu di cullaburazione guidatu da l'Istitutu Peter Doherty per l'Infezzione è l'Immunità è l'Istitutu di Ricerca Medica Walter è Eliza Hall, hè statu publicatu in The Lancet Microbe.

Mentre a tecnulugia CRISPR hè più cunnisciuta per e so capacità in l'edizione di u genoma, hè recentemente emersa cum'è un strumentu putente per scopi diagnostichi. MPXV-CRISPR hè pensatu per mira à sequenze genetiche specifiche chì si trovanu solu in u virus MPXV. U duttore Soo Jen Low di l'Università di Melbourne, unu di i primi autori di u studiu, spiegò chì i strumenti di diagnostichi basati in CRISPR agiscenu cum'è detective super-precisi, identificendu rapidamente u materiale geneticu assuciatu cù patogeni specifichi.

L'uttellu MPXV-CRISPR hè programatu per ricunnosce u virus da "guide" di ingegneria basatu nantu à una basa di dati di 523 genomi MPXV. Quandu l'ADN virali hè presente in una mostra clinica, u sistema CRISPR hè guidatu à u mira è emette un signalu chì indica a prisenza di u virus. I livelli di sensibilità è precisione di stu metudu di teste sò paragunabili à i metudi PCR standard d'oru, ma cù u vantaghju di furnisce risultati in una frazione di u tempu.

Una di e caratteristiche rivoluzionarie di MPXV-CRISPR hè a velocità à quale pò furnisce un diagnosticu. I diagnostichi tradiziunali di u monkeypox spessu si basanu in paràmetri di laboratori centralizzati, chì ponu esse ritardi di parechji ghjorni prima chì i risultati di teste sò dispunibili. In cuntrastu, MPXV-CRISPR pò detectà u virus in solu 45 minuti, chì permette una rilevazione rapida in situ.

A squadra di ricerca travaglia avà per adattà MPXV-CRISPR in un dispositivu portable chì pò esse implementatu in punti di cura in tuttu u paese. Questu permetterebbe un diagnosticu più veloce è più accessibile, in particulare in i zoni remoti o in i lochi cù risorse limitate. A squadra hà per scopu di rivoluzionarà a gestione di a variola di scimmia, di migliurà i risultati di i pazienti, è di rinfurzà a risposta di a salute publica à futuri epidemie.

A cullaburazione di ricerca implicava l'Istitutu Peter Doherty, l'Istitutu Walter è Eliza Hall di Ricerca Medica, u Centru di Salute Sexuale di Melbourne è l'Università Monash.

