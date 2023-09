Introducendu MPXV-CRISPR: Un Strumentu Diagnosticu rivoluzionariu per Monkeypox Virus

Un squadra di scientisti di l'Istitutu Peter Doherty per l'Infezzione è l'Immunità è l'Istitutu di Ricerca Medica Walter è Eliza Hall hà sviluppatu un strumentu di diagnosticu rivoluzionariu chjamatu MPXV-CRISPR. Publicatu in The Lancet Microbe, stu strumentu utilizza a tecnulugia CRISPR per detectà u virus Monkeypox (MPXV) in campioni clinichi rapidamente è precisamente, superendu i metudi di diagnostichi esistenti. Hè destinatu specificamente à e sequenze genetiche uniche à MPXV, facendu u primu metudu diagnosticu basatu in CRISPR di u so tipu in Australia.

A tecnulugia CRISPR, cunnisciuta per e so capacità di editazione di u genoma, hè avà aduprata per scopi diagnostichi. U duttore Soo Jen Low, un Ufficiale di Ricerca in l'Istitutu Doherty è co-primu autore di u studiu, descrive i diagnostichi basati in CRISPR cum'è detective precisi chì identificanu indizi specifichi ligati à a presenza di patogeni. In u casu di MPXV-CRISPR, hè "prugrammatu" per ricunnosce u virus da guide d'ingegneria chì si liganu à parti specifiche di l'ADN virali.

Quandu l'ADN virali hè rilevatu in una mostra clinica, u sistema CRISPR hè guidatu à u mira è emette un signalu per indicà a presenza di u virus. Stu metudu di diagnosticu ottene una sensibilità è una precisione paragunabili à i metudi PCR standard d'oru, ma in una frazzioni di u tempu.

Una di e caratteristiche rivoluzionarie di MPXV-CRISPR hè a so rapidità in furnisce un diagnosticu. I diagnostichi attuali di u monkeypox spessu piglianu ghjorni per furnisce risultati, mentri MPXV-CRISPR pò detectà u virus in solu 45 minuti. A squadra hè attualmente travagliendu per adattà sta tecnulugia in un dispositivu portatile chì pò esse adupratu per a rilevazione in situ di u virus Monkeypox in diverse strutture sanitarie.

U duttore Shivani Pasricha, un Senior Research Officer in u Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research è co-autore senior di u studiu, enfatiza l'impattu potenziale di MPXV-CRISPR nantu à a salute publica. Migliurendu l'accessu à diagnostichi rapidi è affidabili, in particulare in e zone cù risorse limitate o locu remoti, stu approcciu decentralizatu à a prova puderia accelerà u trattamentu è migliurà i risultati di i pazienti.

A cullaburazione trà l'istituzioni di ricerca implicava l'Istitutu Doherty, l'Istitutu Walter è Eliza Hall di Ricerca Medica, u Centru di Salute Sexuale di Melbourne è l'Università Monash.

