I crocodili, cù a so pelle armatura dura è l'abitudini predatori, spessu evocanu pinsamenti di bestie antiche chì sò stati largamente invariati per milioni d'anni. Tuttavia, ricerche recenti anu svelatu un passatu evolutivu assai più dinamicu è diversu per queste criature affascinanti.

Mentre chì ci sò attualmente circa 28 spezie di crocodile viventi cunnisciuti, questu rapprisenta solu una frazzioni di u gruppu diversu chì esiste in tutta a storia. Dui novi studii anu sbulicatu l'urìggini di i crocodiliani è a so distribuzione generalizata in u mondu, è ancu u sviluppu di a so crescita lenta caratteristica.

Sicondu sti studii, u gruppu mudernu più grande di crocodiliani prubabilmente urigginatu in Europa circa 145 milioni d'anni fà. Da quì, i so antenati divergenu in diversi lignaghji, cù i crocodili chì sviluppanu a capacità di tollerà l'acqua salata. Questa adattazione li hà permessu di sparghje in u globu, mentri l'alligatori sò stati cunfinati in ambienti d'acqua dolce. Questi risultati sò stati publicati in Royal Society Open Science.

"A capacità di i coccodrilli di attraversà i corpi di l'acqua salata li hà permessu di diventà assai più geograficamente sparghje in paragunà à l'alligatori", spiega u prufissore Paul Barrett, paleontologu di u Museu di Storia Naturale implicatu in a ricerca. "Differenti sottogruppi di crocodile anu prosperatu è urigginatu in diverse regioni".

In più di traccia di a storia evoluzione è a distribuzione di i crocodili, a ricerca hà ancu investigatu i so mudelli unichi di crescita. A rata di crescita lenta osservata in i crocodili muderni hè stata trovata per esse una adattazione secundaria chì ùn esiste micca in i so parenti distanti. Stu studiu, prisentatu in Current Biology, hà ancu revelatu chì i crocodili è l'uccelli, chì sò strettamente ligati, anu mostratu strategie fisiologiche cuntrastanti per più di 220 milioni d'anni.

A storia evolutiva ricca è variata di i crocodiliani include criaturi affascinanti chì difierenu significativamente da i so contraparti di l'oghje. Certi crocodili antichi eranu manghjatori di piante, pussede denti cumplessi simili à i mammiferi è prubabilmente si alimentavanu di diversi frutti, tuberi è felci. Spezie supplementari avianu adattamenti marini, cum'è pinne invece di pedi è corpi razionali. Questu dimostra chì i crocodiliani anu esploratu una varietà di nichi ecologichi in tutta a so storia.

Studiendu sta diversità, i circadori guadagnanu insight in a storia di vita variata di i crocodili. Mentre chì i grandi rettili sò spessu assuciati cù una crescita lenta, i crocodiliani antichi eranu in realtà in crescita rapida è attivi. A transizione à a crescita più lenta hè accaduta in una tappa più tardi in a so evoluzione è ùn hè micca solu attribuita à u so modu di vita semi-aquaticu.

Mentre chì parechje dumande restanu nantu à i triggers specifichi per a crescita rallentata è i cambiamenti evolutivi in ​​i crocodili, sta ricerca furnisce una cunniscenza più profonda di a so storia affascinante è l'adattazioni notevuli chì anu sviluppatu cù u tempu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Quante spezie di crocodili esiste oghje ?

Ci sò circa 28 spezie viventi cunnisciute di crocodiliani truvati in e regioni tropicali è subtropicali di u mondu.

2. Induve apparsu prima i crocodiliani muderni ?

Sicondu ricerche recenti, u gruppu più grande di crocodiliani muderni prubabilmente hè urigginatu in Europa circa 145 milioni d'anni fà.

3. Chì hè a diffarenza trà i crocodili è l'alligatori ?

I crocodili è l'alligatori divergu da l'altri in l'America di u Nordu. I crocodili anu a capacità di tollerà l'acqua salata, chì li permettenu di sparghje in u mondu, mentre chì l'alligatori restanu limitati à l'abitati d'acqua dolce.

4. I cucodili è l'acelli sò parenti ?

I crocodili è l'acelli sò cugini evolutivi strettamente ligati. Spartenu un antenatu cumunu è anu esibitu strategie fisiulogiche cuntrastanti per più di 220 milioni d'anni.

5. I crocodili antichi manghjavanu e piante ?

Iè, certi crocodili antichi avianu una dieta erbivora, pussede denti simili à i mammiferi è prubabilmente alimentate da frutti, tuberi è felci.

