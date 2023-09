L'astrònomi osservanu per a prima volta l'onde radio da Supernova di tipu Ia

L'astrònomi anu fattu una scuperta senza precedente rilevandu onde radiu emesse da una supernova di tipu Ia. Questa osservazione rivoluzionaria palesa novi insights in a natura di l'esplosioni nane bianche è i so ambienti ricchi di eliu.

Supernovae di tipu Ia sò splusioni nucleari chì si verificanu in stelle nane bianche. Sò largamente utilizati da l'astrònomu per misurà e distanze cosmologiche è studià l'espansione di l'Universu. Tuttavia, u mecanismu esattu daretu à i supernovae di Type Ia ùn hè micca cumplettamente capitu. Hè cresce chì l'esplosione hè attivata da l'accrezione di massa da una stella cumpagna, induve u materiale accreted hè custituitu principarmenti di l'idrogenu. Tuttavia, era ancu ipotisatu chì i nani bianchi puderanu accurtà l'heliu da una stella cumpagna chì avia digià persu a so capa esterna di l'idrogenu.

Unu di i misteri chì circundanu l'esplosioni nane bianche hè u cumpurtamentu di a materia spogliata da a stella cumpagna. Micca tuttu u materiale cascà nantu à u nanu biancu; alcuni formanu una nuvola di materiale circunstellare intornu à u sistema di stella binariu. Era previstu chì l'onde di scossa da l'esplosione chì viaghjanu à traversu stu materiale circunstellare excitanu l'atomi è risultatu in l'emissione di onde radiu forti. Malgradu parechje osservazioni di supernovae di Tipu Ia chì si trovanu in una nuvola di materiale circumstellare, l'emissioni di onde radio ùn sò micca state rilevate finu à avà.

Un squadra internaziunale di circadori, cumpresi i membri di l'Università di Stoccolma è l'Osservatoriu Astronomicu Naziunale di u Giappone, hà osservatu una supernova di Tipu Ia chì splode in 2020. Truveru chì sta supernova era circundatu da materiale circunstellare cumpostu principalmente di eliu. Inoltre, anu rilevatu successu onde radio da a supernova. Paragunendu a forza di l'onda radiu osservata cù mudelli teorichi, i circadori anu determinatu chì a nana bianca avia accretingu materiale à un ritmu di circa 1/1000 a massa di u Sole per annu. Questa hè a prima supernova di Tipu Ia cunfirmata attivata da l'accrezione di massa da una stella compagna cù una capa esterna custituita principalmente di eliu.

A scuperta di l'onde radiu da questa supernova di Tipu Ia ricca in eliu hè prevista per approfondisce a nostra cunniscenza di u mecanismu di splusione è e cundizioni chì portanu à una supernova di Tipu Ia. U gruppu di ricerca prughjetta di cuntinuà a ricerca di emissioni di radiu da altre supernovae di Type Ia per acquistà più insights in l'evoluzione chì porta à questi avvenimenti splusivi.

