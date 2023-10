Unlocking the Secrets of Cell Behavior on Soft Substrates: A Paradigma Shift in Mechanobiology

Un squadra di ricerca di l'Università di Turku è u Centru di Bioscienza di Turku, in cullaburazione cù Misvik Biology Ltd, hà sviluppatu un metudu rivoluzionariu per studià cumu si cumportanu e cellule cancerose in ambienti di tessuti molli è rigidi. A credenza tradiziunale hè stata chì e cellule tendenu à sparghje è crescenu più nantu à superfici più rigide. Tuttavia, stu studiu sfida quella supposizione è apre novi strade per a ricerca in a biologia di u cancer è l'ingegneria di tissuti.

A squadra hà utilizatu a modellazione computazionale è una larga gamma di cundizioni di crescita per paragunà u cumportamentu di e cellule nantu à superfici molli è rigide in grande dettaglio. Hanu utilizatu una macchina automatizata per microprintà diverse miscele di proteine ​​​​in queste superfici, imitando e proteine ​​​​che circundanu e cellule in u corpu è furnisce infurmazioni nantu à l'ambiente di i tessuti.

I risultati di u studiu anu dimustratu chì a cumminazione ghjusta di proteine ​​​​pude sustene a crescita di e cellule nantu à superfici molli, chì furnisce spunti di sopravvivenza cruciali. Questu sfida u paradigma esistente è offre novi pussibulità per a ricerca sia in a biologia di u cancer sia in l'ingegneria tissutale. U gruppu di ricerca crede chì utilizendu mischi di proteini più diversi in a cultura cellulare, ponu creà un ambiente più fisiulogicu fora di u corpu, chì permette un mudellu più efficau di stati malati è sani.

Sta ricerca hà ancu illuminatu cumu e cellule ponu aderisce, funziona è signalà in modu efficace nantu à i sustrati molli. Hà purtatu un cambiamentu fundamentale in a nostra cunniscenza di a meccanobiologia. Queste intuizioni anu u putenziale di migliurà a nostra cunniscenza di a progressione di u cancer è di sviluppà novi strategie per l'ingegneria tissutale.

In generale, stu studiu hà scupertu cunniscenze impurtanti nantu à u cumpurtamentu di e cellule nantu à i sustrati molli, sfidendu e credenze esistenti è aprendu novi strade per a futura ricerca in biologia di u cancer è ingegneria tissutale.

Source:

- James RW Conway et al, Composizioni di matrice extracellulare definite supportanu a diffusione cellulare insensibile à a rigidità è a signalazione di adesione, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).