Missione di a NASA per esplorà u mondu di metalli in u nostru sistema solare

A NASA si imbarca in una missione senza precedente per visità un asteroide chjamatu Psyche, chì si crede chì hè un mondu metallicu. Psyche hè situatu in u cinturione di asteroidi principali trà Marte è Giove. A missione hà per scopu di determinà se Psyche hè u core espostu di un primu bloccu di custruzzione planetaria. Missioni precedenti anu visitatu asteroidi vicinu à a Terra, ma Psyche ùn pone micca una minaccia per u nostru pianeta.

A nave spaziale, chjamata ancu Psyche, hè prevista per lancià ghjovi è ghjunghjerà à l'asteroide in u 2029. In u corsu di dui anni, a missione studiarà Psyche utilizendu una suite di strumenti scientifichi per scopre a so vera natura.

Psyche, chjamatu dopu à a dea greca di l'ànima, hè u più grande asteroide metallicu in u nostru sistema sulari. Misura circa 173 chilometri di larghezza è 144 chilometri di lunghezza. L'osservazioni di u radar è di u telescopiu anu revelatu chì Psyche cuntene probabilmente ferru, nichel è altri metalli, è ancu qualchì materiale rocciosu è silicatu. I scientisti crèdenu chì Psyche hà iniziatu cum'è u core riccu di ferru di un planetesimal, chì hà persu i so strati esterni per colissioni cù altri oggetti rocciosi.

A missione à Psyche hà una grande prumessa per capisce a furmazione di u pianeta. Studiendu u core metallicu espostu di Psyche, i scientisti speranu di acquistà insights in a cumpusizioni è a struttura di i nuclei di a Terra, Mercuriu è Mars. I strumenti di a nave spaziale cercà ancu segni di differenziazione nantu à a superficia di Psyche, chì puderanu furnisce indizi nantu à cumu i materiali pesanti, cum'è i metalli, affundanu à u centru è formanu un core in un pianeta.

Unu di l'aspetti più eccitanti di a missione hè l'uppurtunità di osservà a superficia di un mondu metallicu da vicinu. L'asteroidi ùn mancanu di l'atmosfera, cusì e so superfici sò sottumessi à l'intemperie da l'impatti è a radiazione. I scientisti sò ansiosi di vede cumu l'intemperie spaziale hà affettatu Psyche.

Mentri ci sò sempre parechje dumande chì circundanu Psyche, a missione hè prevista per mette in luce i so misteri è offre preziosi insights in i primi stadi di u nostru sistema solare.

Fonte: NASA, CNN