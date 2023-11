In u mondu di a ripruduzzione di i mammiferi, l'assunzione hè sempre stata chì l'accoppiamentu implica intromission - un mammiferu chì penetra in l'altru cù u so pene. In ogni casu, un studiu recente hà revelatu chì i batti di serotine maschili anu pigliatu un accostu diversu, riscrivendu e regule di l'accoppiamentu di i mammiferi. Questi batti sò impegnati in un stilu d'accoppiamentu chì hè più reminiscente di l'acelli chì i so contraparti furry.

U studiu, guidatu da u Dr Nicolas Fasel, hà esaminatu u cumpurtamentu di l'accoppiamentu di i pipi di serotine (Eptesicus serotinus) è hà fattu una scuperta sorprendente. Invece di utilizà u so pene per l'intromissione, i pipistrelli di serotina maschili l'utilizanu cum'è un "bracciu copulatore". Tocanu i so genitali inseme cù a vulva di a femina, risultatu in un metudu unicu d'accoppiamentu chì hè più simili à l'uccelli chì qualsiasi altru mammiferu cunnisciutu. Questa scuperta sfida a nostra cunniscenza di e norme di accoppiamentu è mostra l'adattazione affascinanti chì ponu nasce in a battaglia di i sessi.

A squadra hà osservatu ore di filmati video da una chjesa olandese frequentata da pipistrelli di serotina è hà ancu osservatu pipistrelli in prigiune in un centru di riabilitazione di pipistrelli ucraini. Da queste osservazioni, anu nutatu chì i batti di serotine maschili anu una struttura "in forma di cori" coperta di capelli nantu à a punta di u so pene quandu hè cumpletamente eretta. Sta struttura funziona cum'è un bracciu copulatore, riposizionendu a membrana di a coda di a femina per permette à i masci di truvà a pusizione ideale di accoppiamentu.

Sessioni di copulazione trà i pipistrelli di serotine maschili è femini ponu durà una media di 53 minuti, cù certi durà più di a mità di ghjornu. Questa durazione allargata hè prubabile per a natura unica di u so stile di accoppiamentu.

A scuperta di stu cumpurtamentu di accoppiamentu micca cunvinziunali in i pipi di serotine mette in luce u cuncettu di cunflittu sessuale, induve i masci è e femine di a listessa spezia evoluzione in risposta à i tentativi di l'altri di guadagnà un vantaghju. In u casu di i pipistrelli serotine, a struttura di i so genitali hà evolutu in risposta à i miccanismi di difesa impiegati da e femine per alluntanà i pretendenti indesiderati.

Avanzate, i circadori miranu à spiegà i cumpurtamenti copulatori in altre spezie di pipistrelli è sfondate in l'aspetti più secreti di a ripruduzzione di pipistrelli. Questa nova cunniscenza di i cumpurtamenti di l'accoppiamentu di batte apre strade eccitanti per più ricerche nantu à e meraviglie di a ripruduzzione animale.

FAQ

Q: Cumu si accoppianu i pipistrelli di serotina maschili?

A: I pipistrelli di serotina maschili utilizanu u so pene cum'è un "bracciu copulatore" toccu i so genitali à a vulva di a femina.

Q: Quantu duranu e sessioni di accoppiamentu per i pipistrelli di serotina?

A: In media, e sessioni di accoppiamentu trà i pipistrelli di serotine maschili è femini duranu 53 minuti, ma ponu in ocasioni durà più di a mità di ghjornu.

Q: Chì ghjè u cunflittu sessuale?

A: U cunflittu sessuale si riferisce à i cambiamenti evoluzione chì si trovanu trà i masci è e femine di a listessa spezia chì cumpetenu per u successu riproduttivu.

Q: Cumu hà evolutu a struttura di i genitali di bat serotina maschile?

A: A struttura di i genitali di bat serotina maschile hà evolutu per superà i miccanismi di difesa impiegati da e femine. U pene allargatu aiuta à riposizionà a membrana di a coda di a femina per facilità l'accoppiamentu.