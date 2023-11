U mondu fascinante di u carnivoru fungicu: Cumu un predatore piège è digerisce a preda

Un studiu recente hà furnitu novi insights in i prucessi molecolari intricati implicati quandu un fungu carnivore cattura è cunsuma a so preda. A ricerca fucalizza nantu à Arthrobotrys oligospora, una spezia di fungus chì tipicamente ottene nutrienti da a materia urganica in decadenza, ma pò ricurdà à a predazione quandu face a fame o a presenza di vermi vicini.

Mentre i studii precedenti anu sbulicatu un pocu di luce nantu à a biologia di e relazioni predatore-preda in i fungi, i dettagli molecolari di stu prucessu sò stati largamente scunnisciuti. Per risolve sta lacuna di cunniscenza, una squadra guidata da Hung-Che Lin di l'Academia Sinica in Taipei hà realizatu una seria di esperimenti di laboratoriu utilizendu u vermu nematodu Caenorhabditis elegans.

Utilizendu una tecnica chjamata RNAseq, i circadori anu analizatu l'attività di diversi geni in A. oligospora in diverse tappe di predazione. Anu scupertu parechji prucessi biologichi chjave chì parevanu ghjucà un rolu cruciale in u cumpurtamentu predatore di stu fungus.

I scuperti suggerenu chì quandu A. oligospora sente un vermu, ci hè un aumentu di a replicazione di l'ADN è a produzzione di ribosomi. In seguitu, ci hè un upregulation di i geni chì codificanu e proteine ​​​​involte in a furmazione è a funzione di trappule, cumprese proteine ​​​​secrete adesive di vermi è una famiglia di proteini recentemente identificata chjamata "trap enriched proteins" (TEP).

Infine, una volta A. oligospora hà allargatu e strutture filamentose in u vermu per digerillu, i geni chì codificanu diversi enzimi cunnisciuti com'è proteasi diventanu più attivi, in particulare un gruppu cunnisciutu cum'è metalloproteases. Queste proteasi sò rispunsevuli di scumpressà e proteine ​​​​, chì indicanu u so rolu in l'aiutu à a digestioni di vermi.

Queste scuperte ùn solu furnisce una cunniscenza più profonda di i miccanismi molecolari sottumessi à a predazione di A. oligospora, ma ancu ponenu e basi per a futura ricerca in altre interazzione fungali predatore-preda.

Comu riggistràrisi:

Q: Cosa hè RNAseq?

A: RNAseq hè una tecnica aduprata per analizà l'espressione genica misurà u livellu di molécule di RNA in una mostra. Fornisce insights preziosi nantu à l'attività di diversi geni in diversi punti di u tempu.

Q: Chì sò e proteasi?

A: Proteases sò enzimi rispunsevuli di scumpressà e proteine ​​​​in peptidi o aminoacidi più chjuchi. Ghjucanu un rolu essenziale in diversi prucessi biologichi, cumpresa a digestioni.

Q: Cosa hè metalloprotease?

A: Metalloproteases sò una classa di proteases chì necessitanu ioni di metalli, cum'è zincu, per a so attività enzimatica.

Source: phys.org