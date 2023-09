Capisce i Motori Batteriali: Implicazioni per Nanomachine Efficienti

I ricercatori di l'Università di Nagoya, l'Università di Osaka è l'Istitutu Nagahama di Bio-Scienza è Tecnulugia anu fattu scuperte significative in quantu à a locomozione di i batteri è e so applicazioni putenziali in u sviluppu di nanomachine. A squadra, guidata da u prufessore emeritu Michio Homma è u prufessore Seiji Kojima, hà identificatu u rolu di a molécula FliG in a capa flagellare, o "mutore", di i batteri.

U mutore flagellare in i batteri hà un rotore è un stator. U stator funziona cum'è u mutore, mentre chì u rotore gira basatu annantu à a trasmissione di a rotazione di u stator. Stu mekanismu permette à i batteri di avanzà o retrocede. L'anellu C, un cumplessu di proteina, cuntrola stu muvimentu. A molécula FliG in l'anellu C agisce cum'è un embrague, facilitendu u cambiamentu trà u muvimentu in avanti è in daretu.

I circadori anu investigatu u mutante G215A di a molécula FliG, chì provoca a rotazione permanente di u mutore in u sensu orariu. Per mezu di u so studiu, a squadra hà scupertu chì i cambiamenti in a struttura FliG è l'interazzione di e molécule d'acqua intornu sò rispunsevuli di u muvimentu in u sensu orariu. Sti cambiamenti sò ancu in a forma normale di FliG quandu gira in u sensu orariu. E differenze strutturali permettenu à i batteri di cambià da u muvimentu in avanti è in daretu in risposta à u so ambiente.

A capiscitura di e proprietà fisiche di a proteina FliG hè una svolta in a capiscitura di u mecanismu moleculare di u cambiamentu di rotazione in i mutori. I risultati aprenu a strada per u sviluppu di mutori compacti cù una efficienza di cunversione d'energia più alta. Sta cunniscenza pò esse appiicata in u disignu di nanomachine artificiali chì anu un cuntrollu precisu di a so rotazione. Questi avanzamenti anu u putenziale di rivoluzionari diversi campi, cum'è a medicina è u disignu di a vita artificiale.

U studiu, publicatu in iScience, marca un passu significativu in avanti in a nostra cunniscenza di i motori batterichi è e so implicazioni putenziali per u sviluppu di nanomachine più efficaci. Apertura novi strade per a ricerca in nanotecnologia è ingegneria, offrendu pussibulità eccitanti per i futuri avanzamenti tecnologichi.

Tatsuro Nishikino et al. I cambiamenti in a rete idrofobica di u duminiu FliGMC inducenu a commutazione rotazionale di u mutore flagellare, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Università di Nagoya]