Neurona Therapeutics: Progress in Cell Therapy for Neurological Conditions

I ricercatori di l'Università di California, San Francisco, anu fattu un prugressu significativu in u sviluppu di un novu approcciu per trattà e cundizioni neurologiche cù a terapia cellulare. Neurona Therapeutics, una cumpagnia furmata da quattru capi di labburatoriu à l'università, hà u scopu di trasplantà interneuroni inhibitori in i sistemi nervosi di e persone per trattà i circuiti sovraeccitati chì cuntribuiscenu à e cundizioni cum'è l'epilessia, a malatia d'Alzheimer è u dolore neuropaticu.

U sviluppu di sta terapia ùn hè micca stata senza sfide. I circadori in i quattru gruppi inizialmente anu luttatu per vede l'ochju à l'ochju nantu à l'interpretazione di dati riguardanti a produzzione di interneuroni inhibitori. A tensione surgiò durante e riunioni quandu e dumande sò state suscitate nantu à e dati presentati da un ricercatore postdoctorale. Malgradu l'avanti è torna, a cumpagnia hà sappiutu cullà $ 165 milioni in finanziamentu di capitale di venture è recentemente hà iniziatu un prucessu clinicu nantu à l'epilessia, injecting e so cellule inhibitorie chjamate NRTX-1001 in u cervellu di i pazienti.

I risultati preliminari di u prucessu sò promettenti, cù i primi dui participanti chì anu una riduzione di più di 90 per centu in i cunvulsioni dopu u trattamentu. Stu risultatu hà u putenziale di furnisce una nova opzione di trattamentu per l'epilepsia severa. Tuttavia, ci sò preoccupazioni per e cellule aduprate in a terapia.

Neurona utilizeghja cellule da l'eminenza ganglionica mediale (MGE), una "fabbrica" ​​di neurone chì appare durante u sviluppu embrionariu è dà origine à interneuroni inhibitori in a corteccia. Queste cellule anu proprietà uniche chì li facenu adattati per a ricerca terapeutica, postu chì si sparghjenu largamente in tutta a corteccia è ponu mantene a capacità migratoria quandu sò trasplantati in u cervellu adultu.

Per evitari i sfidi etici è logistichi assuciati cù l'usu di e cellule MGE umane da u tessulu fetale, i circadori anu utilizatu cellule staminali pluripotenti umane per pruduce cellule MGE-like. L'obiettivu era di sviluppà queste cellule in neuroni positivi per a somatostatina è parvalbumin, chì anu dimustratu u putenziale terapeuticu in prucessi preclinici. U protokollu sviluppatu in u 2013 si basava nantu à l'iniezione di cellule progenitrici in i cervelli di i mouse, suscitando preoccupazioni per a furmazione di tumori. Tuttavia, a squadra di Neurona hà dapoi raffinatu u so approcciu è avà usa cellule impegnate in a so terapia.

A publicazione recente da Neurona furnisce più insight in u so approcciu è a ricerca daretu à NRTX-1001, ma e dumande nantu à e cellule utilizzate in u trattamentu persistenu. Hè cruciale per affruntà queste preoccupazioni prima di procederà più cù prucessi umani.

Definizione:

- Interneuroni inibitori: Neuroni chì regulanu l'attività neuronale inibendu u focu di altri neuroni.

- Cundizioni neurologiche: Disordini chì affettanu u sistema nervu, cumpresu u cervellu, a spina spinale è i nervi periferichi.

- Terapia cellulare: Un trattamentu medico chì usa e cellule per riparà, rimpiazzà o rigenerate cellule, tessuti o organi danati o malati.

