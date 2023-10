Un novu studiu realizatu da circadori in u Centru di Cosmologia è Fisica di Particelle di l'Università di New York suggerisce chì e stelle puderanu esse tagliate à a mità da "lame relativiste", chì sò flussi ultra-putenti di plasma furmatu da campi magnetichi estremamente forti. Queste lame di split stelle puderianu spiegà alcune di e splusioni più brillanti in l'universu, cunnisciute cum'è splutazioni di raggi gamma (GRB).

I GRB sò splusioni straordinariamente putenti in u celu, ma spessu accadenu troppu luntanu per noi per osservà in dettaglio. Si pensa chì sti sbattimenti sò generati da i buchi neri o magnetari, chì sò stelle di neutroni altamente magnetizzate. In ogni casu, a lenta fade di certi GRB hè statu difficiule per l'astrònomu di spiegà.

In stu novu studiu, l'autori pruponenu chì questi GRB persistenti pò esse risultatu da a morte di stelle massive. Quandu una stella mori, u so core colapsà, furmendu una stella di neutroni circundatu da strati di l'idrogenu è l'heliu. Per mezu di a compressione è a rotazione rapida, sta stella di neutroni pò acquistà un campu magneticu estremamente forte, trasfurmendu in un magnetar.

L'ambiente caòticu chì circundava un magnetar neonatu face chì u so circondu sia sbattutu in una manera frenetica per via di a radiazione intensa è di i campi magnetichi. Ricerche precedente suggerisce chì un jet si forma longu l'assi di spin di u magnetar in u risultatu. In ogni casu, i circadori in stu studiu anu scupertu chì i campi magnetichi di u magnetar ponu ancu pruduce scoppi di radiazioni longu u so equatore.

Queste splutazioni di radiazioni, furmatu da e forze centrifughe di a stella rotante, formanu una lama chì si move à traversu a stella à quasi a velocità di a luce. L'energia purtata da questa "lama relativista" hè più grande di quella di una splusione di supernova è pò esse efficacemente sparte a stella in a mità mentre viaghja fora. A lama cuntinueghja à viaghjà per una distanza significativa prima di perde u momentu, spieghendu potenzalmentu a lenta fading di certi GRB.

Duranti u so viaghju, a pala accumula ancu più materiale, amplificà u so putere distruttivu. Inoltre, a lama provoca instabilità in a stella stessa, purtendu à a so ultima morte.

Mentre chì stu studiu serve per dimustrà a plausibilità di e lame relativisti chì spieghenu i GRB, a ricerca futura hà per scopu di analizà cumu queste lame evoluzione cù u tempu è capisce u prucessu di morte stellare assuciata cun elli. Identificà e signature chjave di stu tipu di splusione, i scientisti ponu cunfirmà se i GRB osservati prima si allineanu cù stu mudellu.

Fonti: Center for Cosmology and Particle Physics at New York University, arXiv.org