U rachettu Atlas V di United Launch Alliance hè tornatu in serviziu cù successu dopu un intervallu di dece mesi in i lanci. U cohettu hè statu lanciatu dumenica cù a missione di implementà parechji satelliti in orbita geosincrona per l'Uffiziu Naziunale di Reconnaissance (NRO) è a Forza Spaziale di i Stati Uniti. Stu lanciu hà marcatu a fine di u periodu più longu trà i lanci di Atlas V in 20 anni.

ULA, una joint venture trà Boeing è Lockheed Martin, hà affruntatu ritardi di i clienti cum'è u mutivu principalu di a mancanza di lanciari per u rocket Atlas V. Malgradu questu, ci sò ancu 18 altri voli Atlas V pianificati, cù i razzi chì trasportanu principalmente satelliti per a reta di banda larga Kuiper di Amazon è lancianu astronauti nantu à a capsula di l'equipaggiu Starliner di Boeing.

A missione lanciata dumenica per u NRO, cunnisciuta cum'è "Silent Barker", seguitarà i movimenti di altre navi spaziali in orbita geosincrona, cun un focusu nantu à l'attività satellitare cinese è russa. Sta missione mette in risaltu l'impurtanza di u surviglianza è a surviglianza di l'attività spaziali.

U cohettu Atlas V hà ignitu u so mutore principale RD-180 di fabbricazione russa è cinque boosters di carburante solidu à strap-on per alluntanassi da a Stazione Spaziale di Cape Canaveral. A prima tappa di u cohete hà liberatu i boosters è dopu si separanu per permette à u Centaur u stadiu superiore di cuntinuà à accelerà in orbita. Multiple brusgiate da u mutore RL10 di u Centaur u stadiu superiore pusonu cù successu i satelliti in una orbita vicinu à l'altitudine geosincrona.

ULA hà travagliatu nantu à a transizione da u rocket Atlas V à u novu rocket Vulcan. U prugramma Atlas V hà attualmente 18 lanci più previsti, principalmente per e missioni di capsule di l'equipaggiu Starliner di Boeing. U fucile Vulcan, chì utilizerà i mutori BE-4 di Blue Origin, hè previstu di piglià a so prima fucile in i prossimi anni.

In generale, u ritornu successu di u cohettu Atlas V à u serviziu hè un passu impurtante per ULA. Dimostra a so capacità di trasmette satelliti à l'orbita geosincrona è mette in risaltu l'impurtanza di lanci affidabili è frequenti in l'industria spaziale.

Fonti:

- Ars Cristaux: [Nome fonte]