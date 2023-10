United Launch Alliance hè pronta à lancià u primu Vulcan Rocket a vigilia di Natale

Londra, 26 ottobre 2023 - United Launch Alliance (ULA), una rinumata joint venture trà Boeing è Lockheed Martin, hà annunziatu ufficialmente i so piani di inizià u volu inaugurale di u vulcanu assai attesu a vigilia di Natale, cum'è informatu da CNBC. Tory Bruno, u CEO di ULA, hà revelatu stu sviluppu eccitante durante a so apparizione à u Cumitatu di u Cunsigliu Esecutivu di CNBC Technology. A finestra di lanciamentu hè stallata da u 24 à u 26 di dicembre.

ULA gestisce diligentemente a custruzzione è a qualificazione di u stadiu superiore di u cohete Vulcan, cù una data di cumpiimentu prughjettata stabilita per Novembre. Tuttavia, in casu di ritardi imprevisti, ULA riprogrammarà u lanciu per ghjennaghju per assicurà una missione perfetta è riescita. U lanciu di Vulcan hà scontru parechji scontri prima di questu annu, cumprese una splusione di u mutore durante a prova realizata da u so fornitore, Blue Origin.

A missione Cert-1 rivoluzionaria serà l'impresa di debut per a fucile Vulcan è implicarà u trasportu di un atterratore lunare cummerciale, sviluppatu da Astrobotic, cù una carica utile per Celestis. Questa carica eccezziunale servirà cum'è un sirviziu commemorativu, purtendu a cendra amata di l'individui chì vulianu esse riposti in a distesa eterna di u spaziu.

Dopu u successu di u lanciu di Vulcan, ULA prevede lanciamenti multipli per u 2024, cù una successiva accelerazione di a frequenza di lanciu à un calendariu bisettimanale da a seconda mità di u 2025. ULA hà assicuratu recentemente un cuntrattu per lancià i satelliti Kuiper d'Amazon, risultatu in un backlog equilibratu di circa. 50-50 trà u guvernu è i prughjetti cummerciale.

Dumande dumandatu Spissu

1. Chì ghjè ULA ?

United Launch Alliance (ULA) hè una joint venture trà i giganti aerospaziali Boeing è Lockheed Martin, specializate in servizii di lanciamentu spaziale. ULA hè rinumatu per l'implementazione di razzi di punta è carichi utili in u spaziu.

2. Chì ghjè a fucile Vulcaniana ?

U cohettu Vulcan hè un veiculu di lanciamentu spaziale innovativu sviluppatu da ULA. Rapprisenta a prossima generazione di razzi ingegneriati per furnisce diverse carichi utili in orbita, cumpresi satelliti è navi spaziali equipaggiati.

3. Chì ghjè a missione Cert-1 ?

A missione Cert-1 si riferisce à u volu inaugurale cruciale di a fucile Vulcan. Transportarà un atterrissimu lunare cummerciale creatu da Astrobotic, è ancu una carica utile commemorativa per Celestis, purtendu e cendri di l'individui chì vulianu un locu di riposu celeste.

4. Chì ghjè a finestra di lanciamentu di u cohete Vulcan ?

A finestra di lanciamentu per u cohete Vulcan hè prevista da u 24 à u 26 di dicembre. Tuttavia, in casu di circustanze impreviste, u lanciu pò esse riprogrammatu per ghjennaghju per assicurà una missione sicura è riescita.

5. Chì sò i piani di lanciamentu futuru di ULA ?

Dopu à u debut di u cohettu Vulcan, ULA hà intenzione di realizà parechji lanciamenti in 2024, aumentendu gradualmente a freccia di lanciamentu à ogni altra settimana da a seconda mità di u 2025. U ricenti cuntrattu di lanciamentu di u satellitu Amazon Kuiper hà cuntribuitu à un backlog equilibratu di prughjetti di guvernu è cummerciale.