Testemu u Lanciamentu di ULA Atlas V NROL-107

U 9 ​​di settembre di u 2023, à 08:51 AM, l'ULA Atlas V NROL-107 serà lanciatu da u Space Launch Complex 41 à Cape Canaveral Space Force Base. Questu avvenimentu eccitante offre à i spettatori l'uppurtunità di assistisce à a putenza è a bellezza di un lanciu di missile.

U cumplessu di i visitori aprirà à 7:15 AM ET u 9 di settembre di u 2023, per vede u lanciu di l'Atlas V NROL-107. U parcheghju è u bigliettu si apre à 7:00 AM ET. Hè impurtante di pianificà u trafficu aumentatu in u Kennedy Space Center.

Launch Viewing

Per quelli chì vulianu assistisce à u lanciamentu da vicinu, u Gantry d'Osservazione LC-39 offre un locu privilegiatu. Un bigliettu per u gantry hè dispunibule per $ 49 in più di a tarifa d'ingressu. Da questu puntu di vista, i spettatori puderanu vede u cohete abbandunà u pad di lanciamentu. Per ghjunghje à u gantry, un Bigliettu di Trasportu di Lanciamentu Addizionale (LTT) hè necessariu, in più di un bigliettu d'ingressu validu. U gantry hè situatu à circa 2.3 miglia / 3.7 chilometri da u pad di lanciu.

L'autobus imbarcaranu à a fine di u mutore di u racket Saturn 1B in u Rocket Garden à 7:15 AM. Stu pacchettu include l'audio di lanciamentu è u cummentariu di cumunicatore, è ancu un snack ligeru è un souvenir.

Questu avvenimentu di lanciamentu prumetti di esse una sperienza memorable per tutti quelli chì assistenu. Testimone un lanciu di un missile in prima persona hè un tistimunianza di l'incredibili successi di l'esplorazione umana è a tecnulugia. Ùn mancate micca l'uppurtunità di esse una parte di a storia !

