L'atterrisseur lunaire d'Astrobotic décolla sur la fusée Vulcan Centaur d'ULA

A cumpagnia aerospaziale di Pittsburgh, Astrobotic, hà da fà a storia cù u lanciu di u so primu atterranelu lunare, chì serà purtatu da u novu missile Vulcan Centaur di United Launch Alliance (ULA). U CEO di ULA, Tory Bruno, hà annunziatu durante u Cumitatu di u Cunsigliu Esecutivu di a Tecnulugia CNBC chì u lanciu hè previstu trà u 24 di dicembre è u 26 di dicembre.

L'atterrissimu roboticu Peregrine di Astrobotic serà à bordu di u cohete, cù una carica utile da Celestis, una cumpagnia chì usa servizii di lanciamentu per mandà resti cremati in u spaziu cum'è memoriale. U lanciu face parte di un cuntrattu di $ 79.5 milioni attribuitu à Astrobotic da a NASA in 2019 attraversu l'iniziativa Commercial Lunar Payload Services. A missione hà per scopu di furnisce carichi scientifichi à e regioni sittintriunali di a luna in nome di l'agenza spaziale.

Sicondu Bruno, a data di u lanciu specificu hè stata scelta per ragioni scientifiche relative à a meccanica orbitale. I bisogni di a missione di Astrobotic necessitanu cundizioni di illuminazione cuntrullate currettamente è una cumunicazione radio continua cù a Rete Spaziale Profonda. Questi fattori limitanu a finestra di lanciamentu à uni pochi di ghjorni ogni mese.

U viaghju versu sta tappa ùn hè micca stata senza sfide. L'annunziu iniziale di ULA cum'è u fornitore di lanciamentu hè statu fattu in 2019, cù una data di lanciamentu prevista per 2021. Tuttavia, ritardi tecnichi cù u cohete Vulcan, cum'è l'esplosione di u stadiu superiore durante a prova à u Marshall Space Flight Center di a NASA in marzu, hà causatu scontri. . Ulteriori ritardi sò accaduti à causa di incidenti di teste di motori di fucile chì implicanu i mutori BE-4 di Blue Origin. Malgradu questi scontri, ULA hè cunvinta chì compie a prova è a qualificazione di a tappa superiore Vulcan in Novembre.

Questa prima missione, cunnisciuta cum'è Certification-1, hè unu di i dui voli di certificazione richiesti da a Forza Spaziale. U lanciamentu serà fattu da u Launch Complex 41 in Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA hà piani ambiziosi per aumentà a cadenza di lanciamentu di u Vulcanu, cù u scopu di un lanciu ogni duie settimane à a mità di u 2025. A cumpagnia aspetta chì a dumanda di i so servizii di lanciamentu vene sia da u guvernu sia da i clienti cummirciali, cù a recente vittoria di u cuntrattu di Amazon per lancià una parte di a so mega-constellazione di Internet satellitare Kuiper essendu un successu notevole.

Comu riggistràrisi:

1. Quandu hè previstu di lancià l'atterrissimu lunare di Astrobotic ?

L'atterrissimu lunare di Astrobotic hà da esse lanciatu trà u 24 di dicembre è u 26 di dicembre.

2. Chì hè u scopu di u lander roboticu Peregrine ?

L'atterrissimu trasmette carichi scientifichi à a parte nordu di a luna in nome di a NASA.

3. Perchè a vigilia di Natale hè stata scelta cum'è data di lanciamentu ?

A data di lanciamentu hè stata determinata da fatturi scientifichi ligati à a meccanica orbitale è i bisogni di a missione di Astrobotic.

4. Chì sfide hà affrontatu ULA in u sviluppu di u cohete Vulcan ?

I ritardi tecnichi, cumpresi incidenti cum'è una splusione di u stadiu superiore è i fallimenti di teste di motori di fucile, anu causatu ritardi in a cronologia di sviluppu.

5. Chì ghjè u significatu di a prima missione, Certification-1 ?

A Certificazione-1 hè unu di i dui voli di certificazione richiesti da a Forza Spaziale.

Fonti:

- [Fonte 1]