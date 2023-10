L'atterrisseur lunaire d'Astrobotic sera lancé sur le Vulcan Centaur Rocket d'ULA

A cumpagnia di Pittsburgh, Astrobotic, si prepara à u lanciu assai attesu di u so primu atterrissimu lunare nantu à a fucile avanzata Vulcan Centaur di United Launch Alliance (ULA). U CEO di ULA, Tory Bruno, hà cunfirmatu chì u lanciu hè previstu per esse realizatu trà u 24 di dicembre è u 26 di dicembre, chì marca una tappa significativa per e duie cumpagnie è l'industria spaziale in generale.

U prossimu lanciu hè una parte integrante di a missione di Astrobotic per furnisce carichi scientifichi à a regione nordu di a Luna. L'atterrissimu roboticu Peregrine, sviluppatu da Astrobotic, purterà una capacità di carica utile di 120 kilogrammi è sustene l'iniziativa di Servizi di Carica Lunare Commerciale di a NASA. Sta iniziativa hà u scopu di incuragisce u sviluppu di l'esplorazione lunare in partenarii cù cumpagnie private.

In una cullaburazione rivoluzionaria, l'atterrissimu Peregrine di Astrobotic presenterà ancu una carica utile ospitata da Celestis, una sucietà dedicata à mandà picculi porzioni di resti cremati à u spaziu cum'è un serviziu commemorativu. Questa cullaburazione unica aghjunghje un elementu poignante à a missione è mette in risaltu a ricunniscenza crescente di u spaziu cum'è una fruntiera finale per a memoria umana.

Mentre a finestra di lanciamentu coincide cù a vigilia di Natale, u CEO di ULA, Tory Bruno, enfatiza chì u timing hè basatu annantu à calculi scientifichi meticulosi. I bisogni di a missione imponenu un cuntrollu attentu di e cundizioni di illuminazione è a necessità di una cumunicazione radio constante cù a Rete Spaziale Profonda. Questi fattori limitanu a finestra di lanciamentu à uni pochi di ghjorni ogni mese, facendu u lanciu di a vigilia di Natale ancu più significativu.

ULA hà scontru scontri tecnichi in u sviluppu di l'avanzatu Vulcan Centaur rocket. Tuttavia, a cumpagnia resta impegnata à assicurà a massima sicurezza è standard di prestazione. U prossimu lanciu rapprisenta una tappa cruciale per ULA, postu chì hè unu di i dui voli di certificazione necessarii per risponde à i stretti requisiti di a Forza Spaziale di i Stati Uniti.

U lanciamentu hè previstu per esse realizatu à u Launch Complex 41 in Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA hà piani ambiziosi per u futuru, cù u scopu di aumentà a cadenza di lanciamentu di u vulcanu Centaur à un lanciu ogni duie settimane à a mità di u 2025. Questa dumanda aumentata hè prevista per vene da i clienti di u guvernu è cummerciale, postu chì ULA cuntinueghja à assicurà cuntratti è partenarii cù attori chjave in l'industria.

U primu lanciu lunare di Astrobotic, in partenariatu cù ULA, apre a strada per l'esplorazione spaziale futura è offre una perspettiva unica nantu à u significatu di a vigilia di Natale cum'è data di lanciu. Dimostra a capacità straordinaria di l'imprese private per sustene a ricerca scientifica, rende un omagiu à i so amati è spinghje i limiti di l'esplorazione umana oltre a Terra.

FAQ

1. Chì ghjè u primu sbarcu lunare di Astrobotic ?

U primu atterrissimu lunare di Astrobotic, chjamatu Peregrine, hè una nave spaziale robotica pensata per trasmette carichi scientifichi à a regione sittintriunali di a Luna. Hè circa sei metri d'altezza, ottu pedi di larghezza, è hà una capacità di carica di 120 kilogrammi.

2. Chì hè u scopu di a missione ?

A missione hà u scopu di sustene l'iniziativa di Servizi di Carica Lunare Commerciale di a NASA trasmettendu carichi scientifichi à a Luna. Inoltre, a missione presenta una cullaburazione unica cù Celestis, una cumpagnia chì manda picculi porzioni di resti cremati à u spaziu cum'è un serviziu commemorativu.

3. Perchè u lanciamentu hè previstu per a vigilia di Natale ?

A finestra di lanciamentu hè determinata da i bisogni di a missione chì esigenu cundizioni di illuminazione cuntrullate currettamente è cumunicazione radio continua. Queste limitazioni risultanu in uni pochi di ghjorni di lanciamentu dispunibuli ogni mese, unu di i quali cade a vigilia di Natale.

4. Chì scontri hà scontru ULA ?

ULA hà affruntatu ritardi tecnichi in u sviluppu di u so cohete Vulcan Centaur, cumprese incidenti chì implicanu una splusione di u stadiu superiore durante a prova è un'altra splusione durante a prova di u mutore di cohete. Tuttavia, ULA resta dedicatu à assicurà a massima sicurezza è standard di prestazione.

5. Induve si face u lanciamentu ?

U lanciu hà da esse realizatu à u Launch Complex 41 in Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Fonti: NASA ([URL di duminiu]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL di duminiu])