A NASA pospone e passeggiate spaziali per via di a fuga di refrigerante ISS

I cuntrolli di u volu di a NASA anu decisu di posponà duie passeggiate spaziali mentre rivisionanu e dati riguardanti una recente fuga di refrigerante di radiatore in u latu russu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A prima camminata spaziale, inizialmente prevista per u 12 d'ottobre, è a seconda camminata spaziale prevista per u 20 d'ottobre, serà riprogrammata in una data dopu.

A fuga di refrigerante hè accaduta u 9 d'ottobre in u radiatore di salvezza di u modulu di laboratoriu multipurpose Nauka. Tuttavia, a NASA hà assicuratu chì u radiatore primariu di Nauka funziona sempre bè è furnisce un rinfrescante cumpletu à u modulu senza affettà l'operazioni di l'equipaggiu o di a stazione spaziale. Viste di a camera esterna anu mostratu solu gocce di refrigerante residuali.

U radiatore di salvezza hè statu mandatu à l'ISS in 2010 nantu à u modulu Rassvet durante a missione STS-132. Era destinatu à aduprà cù u modulu Nauka, chì hè statu lanciatu in lugliu 2021 è hà avutu u cumpunente installatu in April di questu annu.

Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, pensa à avè i cosmonauti piglià foto di u radiatore durante a prossima caminata spaziale in u segmentu russu pianificatu u 25 d'ottobre. L'ughjettu hè di identificà a causa di a fuga è stabilisce se u dispusitivu pò esse riparatu in u futuru. .

A decisione di posponà e passeggiate spaziali hè una misura di precauzione mentre a NASA è Roscosmos investiganu a fuga di refrigerante è assicuranu a sicurità di l'astronauti è l'integrità di a stazione spaziale. E novi date per i camminate spaziali seranu annunziate una volta chì u prucessu di rivisione hè cumpletu.

Fonti: NASA, Roscosmos