I ricercatori di u MIT anu fattu una scuperta eccitante in u studiu di quasicristalli cumminendu cù una tecnica chjamata twistronica. Quasicrystals sò una classa unica di materiali chì exhibenu mudelli è pruprietà inusual in un locu trà un cristalu è un materiale amorfu. A ricerca, publicata in a rivista Nature, introduce una nova piattaforma flessibile per studià i quasicristalli è esplorà e so applicazioni putenziali.

U studiu si basa nantu à u campu di twistronics, chì implica l'impilazione di strati atomicamente sottili di materiali l'una sopra l'altru è a torce in un ligeru angulu per creà un superlattice moiré. Stu mudellu hà un impattu significativu in u cumpurtamentu di l'elettroni è pò purtà à l'emergenza di fenomeni interessanti. Twistronics hà digià successu in a creazione di novi materiali quantum cù pruprietà uniche.

In questa ricerca, a squadra hà impilatu trè fogli di grafene unu sopra l'altru, torcendu dui di e fogli in diverse anguli. Questu hà risultatu in a creazione di un quasi cristallu, un materiale cù un mudellu cumplessu è irregulare di atomi. Quasicrystals sò stati sfida à studià è capiscenu per via di a difficultà di pruduce.

Cumminendu twistronics è quasicristalli, i circadori anu apertu novi pussibulità per spiegà a superconduttività è altri fenomeni esotici. A superconductività hè un fenomenu induve l'elettroni ponu scorri à traversu un materiale cù resistenza zero, chì porta à i dispositi elettronichi altamente efficaci. Capisce è sfruttà a superconduttività hè statu un scopu longu in l'elettronica.

Sta ricerca ùn solu furnisce novi insights in quasicrystals, ma ancu dimostra u putenziale di twistronics cum'è un strumentu versatile per creà è studià materiali atomicamente sottili. E proprietà uniche è i cumpurtamenti di sti materiali puderanu avè implicazioni significativu per i futuri avanzamenti tecnologichi.

