L'Astronomi Turchi Studianu NGC 2509 Open Cluster Utilizendu Gaia Data

Utilizendu dati da u satellitu Gaia di l'ESA, l'astrònomu di l'Università d'Istanbul anu realizatu un studiu nantu à u cluster apertu NGC 2509, chì furnisce insights in i so parametri strutturali è astrofisici. I gruppi aperti sò gruppi di stelle chì sò ligati gravitazionalmente l'un à l'altru è sò furmati da a stessa nuvola moleculare gigante. NGC 2509, situatu in a custellazione di Puppis, hè un cluster apertu d'età intermedia chì hè statu pocu studiatu, cù assai di e so proprietà ancora incerte. Per investigà NGC 2509, l'astrònomu analizà e dati astrometrici è fotometrici da Gaia Data Release 3. Separanu i membri di u cluster da e stelle di campu è determinanu parametri fundamentali più precisi di NGC 2509.

U studiu hà truvatu chì NGC 2509 hà un muvimentu propiu mediu di -2.72 è 0.8 mas / annu in ascensione retta è declinazione, rispettivamente. A so distanza stimata hè di circa 8,200 anni luce, è a so età hè più prubabile di 1.5 miliardi d'anni. U raghju limitante di u cluster hè di circa 16.7 anni luce, è u rossu hè 0.1 mag. A metallicità di NGC 2509 hè misurata à un livellu di 0.0152 dex, è a so densità stellare centrale hè di circa 32.33 stelle / arcmin².

L'espansione di a lista di clusters aperti galattici cunnisciuti è studià in dettagliu hè cruciale per rinfurzà a nostra cunniscenza di a furmazione è l'evoluzione di a nostra galaxia. Stu studiu cuntribuisce à a cunniscenza di NGC 2509 è furnisce infurmazioni preziose nantu à e so proprietà. Ulteriori ricerche è studiu di clusters aperti continuanu à scopre più nantu à a natura intricata di u nostru universu.

Fonti:

- T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- L'astrònomu turchi investiganu u cluster apertu NGC 2509 (2023, 19 settembre) recuperatu u 19 settembre 2023 da [fonte]