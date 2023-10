I circadori daretu à un studiu recente publicatu in a rivista Nature anu trovu evidenza chì u core di a Terra puderia fughje. U studiu cuncintrau in l'antichi flussi di lava da l'isula di Baffin in l'Arcipelagu Articu di u Canada, chì cuntene i più alti rapporti di eliu-3, eliu-4, è un altru isotopo raru mai scupertu in rocce vulcaniche terrestri.

I livelli elevati di l'heliu-3 suggerenu chì i flussi di lava sò urigginati da a prufundità di u core di a Terra. Ancu s'è u mecanismu esattu per a manera di sta fuga ùn hè micca chjaru, ci hè una ipotesi chì tracce quantità di elementi rari, cum'è l'helium-3, ponu filtrà fora di u core è viaghjà à a superficia di a Terra.

Questa scuperta si basa nantu à a cunniscenza precedente chì l'helium-3 hè presente in e rocce di l'isula di Baffin. Tuttavia, i circadori vulianu determinà quantu i livelli sò stati paragunati à i rapporti precedenti, sustenendu ancu a pussibilità di una fuga di core.

Fortunatamente, sta fuga ùn pare micca esse attualmente periculosa. I circadori anu determinatu chì ùn ci sò micca abbastanza atomi d'helium-3 in i rocci per esse una minaccia, è postu chì l'helium-3 hè un gas noble, ùn interagisce micca chimicamente cù altri elementi. Inoltre, a zona induve i flussi di lava ghjunghjenu à l'isula di Baffin hè estremamente remota, riducendu u risicu di l'esposizione umana.

A scuperta di una putenziale fuga in u core di a Terra suscite dumande intriganti nantu à a nostra cunniscenza di u funziunamentu internu di u pianeta. Serà necessariu più ricerca per svelà u misteru chì circundava stu fenomenu è determinà e so implicazioni per u core di a Terra.

