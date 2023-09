Preoccupazioni sorgenu per a missione Aditya L1 di l'India Tra Rischi di Tempesta Solare

By

A recente liberazione da a NASA di un video terrificante chì mostra un putente nuvulu Coronal Mass Ejection (CME) hà suscitatu preoccupazioni per i potenziali risichi chì a missione Aditya L1 di l'India pò scontru. Mentre l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) aspetta cù impazienza u successu di a so missione Sun, Aditya L1, l'esperti facenu paralleli cù e sfide affrontate da a missione Parker Solar Probe di a NASA.

Parker Solar Probe di a NASA hè stata strumentale per furnisce insights preziosi nantu à l'impatti dannosi di e timpeste solari. I so scontri stretti cù u Sole anu datu dati cruciali nantu à i fenomeni sulari, cuntribuiscenu à una megliu comprensione di i so effetti nantu à a Terra. Osservazioni recenti revelanu chì sti timpeste solari ponu influenzà u clima è innescà l'apparizione di l'aurore intornu à e regioni polari.

Malgradu a navigazione cun successu in una putente tempesta solare è a cullizzioni di dati solari significativi, a Parker Solar Probe hà sottolineatu i periculi potenziali affrontati da e missioni di sonda spaziale. Cù Aditya L1 in strada à u puntu di Lagrange 1, induve studiarà u Sun, i preoccupati sò emersi chì puderà scontru sfide simili.

I CME, immense eruzioni da l'atmosfera esterna di u Sole, guidanu u clima spaziale, chì ponu risichi per i satelliti, i tecnulugii di cumunicazione è e reti di energia in a Terra. U Parker Solar Probe hà u scopu di analizà se i CME ponu interagisce cù a polvera planetaria è predichendu mudelli di u clima spaziale per salvaguardà u nostru pianeta, l'attività umana è i satelliti.

A polvera interplanetaria, truvata vicinu à i pianeti cum'è a Terra, ghjoca un rolu cruciale per capisce a velocità à a quale i CME viaghjanu da u Sole à a Terra, chì permettenu una previsione più precisa di u so impattu. Questi fenomeni solari ponu spustà a polvera interplanetaria à 6 milioni di chilometri da a Terra.

Mentre chì e preoccupazioni persistanu, hè essenziale per cunsiderà alcuni fatturi chjave in quantu à a missione Aditya L1. A cuntrariu di a missione Parker, a nave spaziale Aditya L1 hè situata à una distanza considerableu da u Sun, pusizionindu solu sopra à 1.5 milioni di chilometri da a Terra. Inoltre, a nave spaziale hè dotata di strati protettivi è materiali speciali per prutege da a radiazione è i nuvuli CME.

Cum'è Aditya L1 cuntinueghja u so viaghju à traversu u spaziu prufondu, dirigendu versu u puntu di Lagrange, precauzioni sò state pigliate per mitigà u dannu potenziale. L'ISRO di l'India resta ottimista annantu à u successu di a so missione à mezu à e sfide pusate da e timpeste solari.

Fonti:

- NASA

– ISRO