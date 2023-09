I scientisti di l'Università di Bangor sviluppanu un minuscule carburante nucleare per alimentà i picculi reattori

I scientisti di l'Università di Bangor anu sviluppatu minuscule pellet di carburante nucleari cunnisciuti cum'è carburante triso chì puderia rivoluzionari a manera di pensà à l'energia nucleare. Queste pellet, quasi a grandezza di i graneddi di papaveru, sò pensati per alimentà un picculu reattore Rolls Royce. L'università gallese crede chì stu reattore puderia avè appiicazioni nantu à a Terra, basi lunari, è ancu razzi, grazia à a so piccula dimensione.

Triso fuel, abbreviazione di carburante di particelle isotropiche tri-strutturali, hè statu sviluppatu inizialmente in l'anni 1960. Hè custituitu da un kernel fattu di uraniu, carbone è ossigenu, circundatu da trè strati di materiali basati in carbonu è ceramica per cuntene u materiale radiuattivu. U Dipartimentu di l'Energia di i Stati Uniti hà riferitu à u carburante triso cum'è "u carburante nucleare più robustu in a terra".

A cuntrariu di u carburante nucleare tradiziunale, u carburante triso hè autonomu è ùn si scioglie micca o libera materiale radiuattivu ancu quandu espostu à temperature estreme per periodi estesi. Avanzamenti recenti anu vistu u diossidu d'uraniu esse rimpiazzatu cù l'ossicarburu di uraniu in i pellets, rinfurzendu ancu a so stabilità.

U sviluppu di picculi reattori alimentati da triso fuel apre novi pussibulità per l'energia nucleare in diversi campi. A piccula dimensione di u reattore u face adattatu per l'applicazioni in basi lunari, è ancu furnisce una fonte d'energia compacta quì nantu à a Terra. Inoltre, a natura compacta di u reattore face un candidatu potenziale per l'usu in cohete.

Mentre chì u carburante triso stessu hè statu dapoi decennii, l'applicazione riescita di stu carburante in un picculu reactore da Rolls Royce hè ciò chì distingue stu prughjettu. Resta da vede cumu a tecnulugia serà implementata è a piena estensione di u so putenziale.

