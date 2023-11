A scuperta rivoluzionaria mette in luce a natura di Be Stars

I scientisti di l'Università di Leeds anu fattu una scuperta rivoluzionaria chì puderia rinfurzà cumplettamente a nostra cunniscenza di e stelle Be, alcune di e stelle più impurtanti è cumuni in l'universu. L'assunzioni precedenti dicenu chì e stelle Be esistinu principalmente in sistemi di stella doppia, ma una nova evidenza suggerisce ch'elli ponu esse in realtà parti di sistemi stella triple.

Cumandatu da Ph.D. studiente Jonathan Dodd è u prufessore René Oudmaijer, i circadori anu utilizatu dati da u satellitu Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea per analizà u muvimentu di sti stelle in u celu di notte. I so osservazioni indicanu chì e stelle Be anu un ritmu più bassu di cumpagni di l'aspittatu, inizialmente suscitendu dumande nantu à a so furmazione.

In ogni casu, più investigazioni anu revelatu chì à e separazioni più grande, u ritmu di stelle cumpagnie hè simile trà e stelle Be è altre stelle B. Questu hà purtatu i circadori à inferisce chì una terza stella hè spessu presente in questi sistemi, chì incitava a stella di a cumpagnia di avvicinassi più vicinu à a stella Be. Sta vicinanza permette u trasferimentu di massa da una stella à l'altru, risultatu in a furmazione di u discu distintivu di stella Be.

Sta scuperta sfida u cunsensu precedente chì i dischi intornu à e stelle Be sò solu causati da a rotazione rapida di e stelle stesse. Cunsiderendu l'influenza di i sistemi di stella triple, i scientisti anu approfonditu a nostra cunniscenza di a furmazione è l'evoluzione di sti ogetti intriganti.

"U fattu chì ùn li vedemu pò esse perchè sò avà troppu debuli per esse rilevati", dice u Prufessoriu di l'Investigatore Principale Oudmaijer, chì suggerenu chì queste stelle di cumpagnie puderanu esse diventate più chjuche è più deboli dopu esse spogliate di a so massa da u "vampire". Siate stella.

Sta ricerca mette in luce nova nantu à a dinamica cumplessa di e stelle Be è mette in risaltu a necessità di più investigazioni in più sistemi stellari. Ampliendu a nostra cunniscenza di queste stelle massive, guadagnemu preziosi insights in i prucessi più larghi di l'evoluzione stellare.

FAQ

Chì sò e stelle Be?

Be stelle sò un sottumessu di stelle B chì sò carattarizati da a prisenza di un discu circumstellare fattu di materiale gaseous. Questi dischi s'assumiglia à l'anelli di Saturnu in u nostru sistema solare.

Chì ghjè u significatu di sta scuperta ?

A scuperta chì e stelle Be ponu esiste in sistemi di triple stella sfida l'ipotesi precedenti nantu à a so furmazione è evoluzione. Fornisce insights preziosi nantu à a dinamica cumplessa di questi ogetti è approfondisce a nostra cunniscenza di l'evoluzione stellare in modu più generale.

Cumu hè stata fatta sta scuperta ?

I circadori anu analizatu dati da u satellitu Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea, chì traccia u muvimentu di e stelle in u celu di notte. Osservendu i muvimenti di e stelle Be, anu sappiutu inferisce a prisenza di una terza stella in parechji casi, chì influenza a furmazione di u discu Be star.

Chì implicazioni hà questu per a ricerca futura?

Sta scuperta apre novi strade per spiegà a natura di e stelle Be è u rolu di parechji sistemi stellari in a so furmazione. Ulteriori investigazioni sò necessarii per capiscenu cumplettamente a dinamica di sti sistemi è i prucessi implicati in u trasferimentu di massa trà stelle.