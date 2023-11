Una nova scuperta revela chì e stelle triple puderianu trasfurmà a nostra cunniscenza di Massive Be Stars

Un novu studiu rivoluzionariu realizatu da i scientisti di l'Università di Leeds hà illuminatu un aspettu scunnisciutu prima di e stelle massive Be. A ricerca, guidata da u studiente di PhD Jonathan Dodd è u prufessore René Oudmaijer da a Scola di Fisica è Astronomia, sfida a longa credenza chì e stelle Be esistenu principalmente cum'è stelle doppie, suggerenu invece chì puderanu esse in realtà parti di sistemi tripli.

Be stelle, un subset di stelle B, sò carattarizati da a prisenza di un discu di gasu chì li circundanu, chì ricorda l'anelli di Saturnu in u nostru Sistema Solar. Ancu s'è sti stelle sò cunnisciute dapoi più di un seculu, e so urighjine sò rimaste un misteru finu à avà. U cunsensu prevalenti trà l'astrònomu era chì i dischi di gas sò stati furmati per via di a rotazione rapida di e stelle Be, chì à u turnu era attribuita à l'interazzione trà e stelle in un sistema binariu.

Tuttavia, i circadori anu scupertu evidenza chì indicanu chì e stelle Be esistinu spessu cum'è parte di sistemi tripli invece di sistemi binari. Analizendu e dati da u satellitu Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea, anu osservatu u muvimentu di stelle à traversu u celu di notte per periodi estesi di tempu. Questa analisi meticulosa hà revelatu oscillazioni sottili è spirali in a trajectoria di e stelle, chì indicanu a presenza di cumpagni supplementari.

Notevolmente, u studiu hà truvatu chì e stelle Be parenu avè un ritmu più bassu di cumpagnie paragunatu à e stelle B inizialmente. Tuttavia, a squadra teoriza chì sta discrepanza pò esse attribuita à u fattu chì questi cumpagni sò diventati troppu debbuli per esse rilevati. Ulteriori investigazioni chì utilizanu un altru settore di dati cunfirmatu chì a tarifa di stelle cumpagnie trà e stelle B è Be diventa paragunabile à separazioni più grande, suggerendu l'implicazione di una terza stella in parechji casi.

Questa nova cunniscenza di a prevalenza di i sistemi tripli trà e stelle Be hà implicazioni assai largu per parechji campi di l'astronomia. Puderà cuntribuisce à a nostra cunniscenza di i buchi neri, stelle di neutroni, è ancu fonti d'onda gravitazionale. U prufessore Oudmaijer suggerisce chì questi scuperti furniscenu insights preziosi nantu à l'uggetti chì dannu u nasu à l'onda gravitazionale, cum'è a fusione di buchi neri è stelle di neutroni. Inoltre, a scuperta enfatiza l'impurtanza di cunsiderà sistemi stella triple in u studiu di l'evoluzione stellare.

Sta ricerca rivoluzionaria, finanzata da u Cunsigliu di Scienza è Tecnulugia (STFC), hè stata realizata da una squadra di cullaburazione di scientisti di l'Università di Leeds, cumpresi i studienti di PhD Jonathan Dodd è Isaac Radley, cù u duttore Miguel Vioque di l'Osservatorio ALMA in Cile è u duttore Abigail Frost da l'Osservatoriu Europeu Meridionale in Cile.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì sò e stelle Be?

Be stars sò un subset di stelle B chì mostranu un discu di gasu caratteristicu chì li circundanu, simili à l'anelli di Saturnu in u nostru sistema solare.

Cumu sò stati formati Be stars?

Finu à sta scuperta recente, a furmazione di stelle Be era statu un misteru in u campu di l'astronomia. Prima era cridutu chì u discu di gasu chì circundava sti stelle era u risultatu di a so rotazione rapida, spessu causata da interazzione cù una stella di cumpagnia in un sistema binariu.

Chì hà scupertu u studiu nantu à e stelle Be?

U studiu hà trovu evidenza chì Be stelle, chì prima era pensatu per esse principarmenti in sistemi binari, sò più cumunimenti truvati in sistemi triple. A prisenza di una terza stella spessu forza u cumpagnu più vicinu à a stella Be, risultatu in u trasferimentu di massa è a furmazione di u discu di gasu caratteristiche.

Chì sò l'implicazioni di sta scuperta ?

A scuperta di sistemi di triple stella trà e stelle Be hà implicazioni significativu per parechji spazii di l'astronomia. Pò cuntribuisce à a nostra cunniscenza di i buchi neri, stelle di neutroni è fonti di onde gravitazionali. Inoltre, mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà i sistemi stella triple in u studiu di l'evoluzione stellare.