U craniu di Triceratops megliu cunservatu trovu in Canada avà in mostra

U Royal Tyrrell Museum in Alberta mostra u craniu di triceratops megliu cunservatu è cumpletu mai trovu in Canada. U craniu face parte di a mostra annuale "Fossili in Focus" di u museu, chì mette in risaltu scuperte significative è novi ricerche.

U curatore di a sistematica è l'evoluzione di dinosauri in u museu, Caleb Brown, hà parlatu di a rarità di truvà un craniu di triceratops cusì cumpletu in Canada. Mentre ch'elli sò relativamente cumuni in i Stati Uniti, truvà unu in Canada hè abbastanza raru.

U craniu hè statu scupertu in 2014 durante una indagine dopu à l'inundazioni di l'Alberta miridiunali in 2013. I tecnichi l'anu cullatu in 2015 cù quasi 500 altri specimens da più di 200 novi siti fossili. Brown descrive u craniu cum'è "bellu" è crede chì hè u megliu trovu da a cullizzioni.

U craniu di triceratops, misura circa dui metri di longu è di larghezza, hè statu trovu in i contradi di l'Alberta suduvestu, una zona induve i fossili di dinosauri sò pocu cumuni. Hà passatu parechji anni in u labburatoriu esse preparatu currettamente per a ricerca è a visualizazione.

U persunale di u museu hà passatu più di 6,500 815 ore nantu à sette anni per preparà u fossili, chì era soprannominatu "Cali" dopu à a zona induve hè statu trovu. Anu cacciatu più di 500 kilogrammi di roccia per espose u craniu. U craniu stessu pesa quasi XNUMX kilogrammi.

Hè cresce chì u triceratops ùn hè micca sviluppatu cumplettamente, chì indica chì hà avutu u putenziale di crescenu ancu più grande s'ellu avia sopravvissutu più longu. Brown hà dettu ancu chì ci saranu ricerche scientifiche relative à u fossile chì esce in u futuru.

In più di u cranu di triceratops, l'esposizione "Fossili in Focus" include ancu impronte di dinosauri, un altru craniu di dinosauru cornu, un fossili di crocodile è fossili vegetali.

